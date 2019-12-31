Gündem PKKdan kaçan Mekiye Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek
DİYARBAKIR

PKK'dan kaçan Mekiye: Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek

PKK'dan kaçan Mekiye: Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek

Diyarbakır HDP il binası önünde annesi Hüsniye Kaya’nın, çocukları kayıp diğer ailelerle yaptığı oturma eyleminden etkilenip terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan

Mekiye Kaya (19), 5 yıl aradan sonra ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, öğretmen olup, vatana ve millete hayırlı çocuklar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kaya ailesi, kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuştu.
Kaya ailesi, kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuştu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye, terör örgütü PKK'dan kaçıp, 21 Aralık'ta Erbil'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • Türkiye'ye getirilen Kaya, 27 Aralık'ta adliyedeki yasal işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Kaya ailesi, kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, evlerinde ise bayram havası hakim.

DHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye, terör örgütü PKK'dan kaçıp, 21 Aralık'ta Erbil'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Yeni bir çocuk dünyaya gelir ya o da benim şimdi"

PKK'dan kaçıp, 5 yıl aradan sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mekiye Kaya, dağdaki örgüt üyelerine de güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 14 yaşındayken kandırılarak kaçırıldığını anlatan Mekiye Kaya, şimdi en büyük hedefinin vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Kaya, "HDP ile ilişkileri vardı. Bağlantıları vardı. Zaten oradan kandırıp, götürdüler. Kaçıp geldim, aileme kavuştum. Orada yapamıyordum. Ailemi özlüyordum. Onun için de gelmek istedim. Bir yolunu bulup kaçtım. Şimdi çok mutluyum. Yeni bir çocuk dünyaya gelir ya o da benim şimdi. Ben de yeni doğdum, geldim. Ailemle yemek yapıp yiyorum. Ailemle bir şeyler yapıyorum. İyi ki geldim. Gitmeden önce hayalim öğretmen olmaktı. İmkan olursa bir dershane olur, başka bir şey olur, gidip üniversiteye gidersem ve bitirirsem, vatana millete hayırlı çocuklar yetiştiririm. Dağdaki çocuklar geri dönsünler, ailelerine kavuşsunlar. Ben, ailemle mutluyum. Onlar da gelip aileleriyle mutlu olsun" dedi.

DHA
Kaya ailesi, kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, evlerinde ise bayram havası hakim.

"O gece yatamadık"

  • Baba Hüseyin Kaya, kızının yanında olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi, teslim olduğunu öğrendikleri gece uyumadıklarını söyledi. Kaya, "Kızımı göreceğimi inanmıyordum. Allah’a çok şükür, devletimiz kızımızı getirdi. Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ederim. O bize müjdeyi verdi. O gece yatamadık. Cumhurbaşkanımızdan da, Süleyman Soylu’dan da Allah razı olsun. Onun sayesinde kızım geldi. Allah onlara güç versin" diye konuştu.

HDP önünde eylem yapan annelerden Hüsniye Kaya: Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan annelerden Hüsniye Kaya: Devletimiz adeta toprak altındaki kızımı çıkardı

"Onu bir daha öpüp koklayacağıma inanmıyordum"

Anne Hüsniye Kaya ise kızını bir daha göreceğine inanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yanıma gelip oturacağına, öpüp koklayacağıma inanmıyordum. Süleyman Soylu’dan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Baş tacımızdır. Onlar sayesinde kızım geldi. Sanki kızım toprağın altındaydı. Dünyaya yeni geldi. Kızımı toprağın altından çıkardılar. Bana teslim ettiler. Hem Süleyman Soylu, hem de Cumhurbaşkanımız olmazsa Suriye gibi oluruz. Benim yaşım geçmiş. Kızımın geleceği ile ilgili korkuyorum. Kızım Mekiye için bir devlet işinde çalışacağı iş istiyorum. Kızım bize yemek hazırlıyor, kahvaltı hazırlıyor, bulaşık yıkıyor."

PKK'dan kaçıp kurtulan Cafer: Annelerimizi izliyorduk çok kişi gelmek istiyor
OYNAT 05:18
PKK'dan kaçıp kurtulan Cafer: Annelerimizi izliyorduk çok kişi gelmek istiyor
Diyarbakır'da, uğruna HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 4 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi. Terörün pençesinden kurtulan ve 4 yıl hasret kaldığı annesine, babasına, kardeşlerine kavuşan Cafer, HDP il binası önünde başlayan annelerin oturma eylemini PKK kamplarında izlendiğini belirterek, ''Sürekli, 'Benim burada ne işim var?' diye düşünüyordum. Çünkü benim ailem, akrabalarım, toprağım burada. Eğer savaşacaksam gelip kendi ailem, toprağım ve vatanım için savaşırım. Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu. Önce çok önemsenmedi sonra çok etkili olmaya başladı. Çok kişi bakıyordu ailesini görmek için. Çok kişi gelmek istiyor, baskı ve korkudan dolayı gelemiyorlar' dedi.


Bir yılda 47 milyon işlem

Bir yılda 47 milyon işlem

Sosyal medyadan tüm çalışanlara teşekkür ettiler.
Amacım vatana hayırlıçocuklar yetiştirmek

Amacım vatana hayırlı
çocuklar yetiştirmek

​PKK'dan kaçan Mekiye, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ayakları 110 metreye ulaştı

Ayakları
110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım 6 dakikaya inecek.
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Tereddütsüz bir <br>şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".

Saldırıyı<br>İran organize ediyor

Saldırıyı
İran organize ediyor

​Trump'tan Irak'taki Büyükelçilik açıklaması.
Emine Erdoğan<br>evlat nöbetinde

Emine Erdoğan
evlat nöbetinde

​Diyarbakır'daki annelerin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Herhangi bir<br>sefer iptali yok

Herhangi bir
sefer iptali yok

Fırtına nedeniyle uçakların pisti pas geçtiği iddiaları yalanlandı.
Eylem hazırlığında yakalandılar

Eylem hazırlığında yakalandılar

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 5 kişi son anda yakalandı.
ABD elçiliğini bastılar

ABD elçiliğini bastılar

Irak'taki ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.
Yarından itibaren<br> 776 lira olacak

Yarından itibaren
776 lira olacak

Zorunlu olduğu halde taktırmayanlara kötü haber.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri akamete uğramıştır".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.