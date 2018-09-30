PKK'dan talimat: Her Cumartesi dayak yeyin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik geçtiğimiz Mayıs ayında operasyon düzenlenmiş, aralarında HDP Parti Meclisi üyesi ve eski Bursa milletvekili Asiye Kolçak, 2012-2013 yıllarında BDP PM üyelikleri yapan isimler ve barış annelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Akşam'ın haberine göre, soruşturma sonunda savcılık 14 şüpheli hakkında suçundan ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan iddianame düzenledi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede gizli tanık şunları anlattı:

Ölen PKK'lıların aileleri

PKK içinde kadınlara önem verilmesinin nedeni, kadınları bir eşya gibi kullanmak, yapılan eylem ve faaliyetlerde ön plana sürmektir.

Bu tür eylem ve faaliyetlere kadın katılımcıların arttırılması için kadın meclisleri, dernekler, barış hareketi şeklinde oluşumlara gidilerek, örgüt içerisinde faaliyet yürüten kadınların bir araya gelmeleri sağlanır.

Evleri tek tek dolaşarak yapılacak eylem ve etkinliklere katılımları sağlarlar. Faaliyetlere kırsalda silahlı faaliyet yürütürken, çıkan çatışmalarda öldürülen ve örgüt içerisinde faaliyet yürütmekten dolayı tutuklu bulunan şahısların aileleri çağrılır.

Coplansanız ne olur ki?

Şüphelilerin konuşmalarında ise şunlar yer aldı:

Taksim olsun olmazsa mesafeyi biraz uzatabiliriz arkadaş söyledi meydandan tünele kadar gidebiliriz ne zaman olsa o zaman haber verelim biz yürüyelim oraya kadar bir durum olmadan haber vermeyelim ki ses getirsin bir anlam ifade etsin dayak yiyelim ki ses getirsin.

Gaz yemezsek zaten boş

Bu sıkıntılara katılmazsak rahatlık içinde eylemlerimizi yaparsak bu dürüst bir şey değildir. Gerekirse dayak da yiyeceğiz gaz da.

Gaz yemezsek zaten boş. Bizim müdahale yiyinceye kadar eylemimizi yapmış olmamız, dayak yememiz lazım. Coplanmaktan kimse ölmez, sadece biraz incineceğiz.

Bu yapı içerisinde Barış Anneleri adı altında faaliyet yürüten, KCK’nın talimatları ile hareket eden, yaşları genellikle 40’ın üzerinde olan, örgüte müzahir bayanlardan oluşan bir grup bulunmaktadır. Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütürken teslim olan şahısları tespit ederek, bu şahıslara ve ailelerine ziyaretler yaparak, hem örgütten kopmamaları hem de devlete bilgi vermemeleri için görüşmelerde bulunurlar.

Yeniden yapılanıyorlar

İddianamede PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının şeması çizildi. Örgütlenmenin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, tüm kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005’te KJB adıyla örgütlenmesini yeniden yapılandırıldığı, KJB’nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden oluşturulduğu belirtildi.

REKLAM

KJB altında İran’da YJRK, Suriye’de Yekitiya Star, Irak’ta TJAK ve ülkemizde ise DÖKH adı altında yeniden yapılandırdığı anlatıldı.