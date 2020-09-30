​PKK’lılar eğitmiş!

Ermenilerden oluşan sözde taburu oluşturanların ellerinde silahlarla, bölücü başı Abdullah Öcalan resimlerinin önünde verdiği pozlarla ilan edildi. PYD terör örgütünün içindeki Ermenilerin fotoğrafları, terör örgütünün yayın organlarında yer aldı.
SURİYE’YE GİTTİLER
Terör örgütünün yayın organlarında, sözde taburun kuruluş yıl dönümünde yapılanmanın başında olan Nuber Melkonyan’ın açıklamalarına yer verildi. Melkonyan “Suriye’deki Ermenilerden ve Ermenistan’dan taburumuza katılımlar oldu. Ermeni diasporasından da buraya katılmak isteyenlerin olduğunu bizlere bildirdiler” sözleri ile Ermeni çetelerinin Suriye’de eğitildiğini ortaya koymuştu.
300 terörist otobüsle taşındı
- Azerbaycan’a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, Ermenistan tarafından geçen aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı bildirildi. 300 PKK/YPG’li teröristi otobüslerle Dağlık Karabağ bölgesine taşıyan Ermenistan, bu teröristlerin eğittiği milislerle sivil halkı hedef aldı.