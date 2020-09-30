​PKK’lılar eğitmiş! PKK’lılar eğitmiş Dağlık Karabağ’da sivilleri hedef alan saldırılarda Ermenistan askerleri ile birlikte hareket eden çeteler ile terör örgütü PYD’nin bağlantısı bir kez daha gündeme geldi. 2019 yılında terör örgütü PYD’nin içinde yer alan Ermenilerin sözde tabur adı altında bir araya toplandığı açıklandı.

Fazlı Şahan 30 Eylül 2020, 00:00 Yeni Şafak