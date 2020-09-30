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ANKARA

​PKK’lılar eğitmiş!

PKK’lılar eğitmiş

Dağlık Karabağ’da sivilleri hedef alan saldırılarda Ermenistan askerleri ile birlikte hareket eden çeteler ile terör örgütü PYD’nin bağlantısı bir kez daha gündeme geldi. 2019 yılında terör örgütü PYD’nin içinde yer alan Ermenilerin sözde tabur adı altında bir araya toplandığı açıklandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
PYD terör örgütünün içindeki Ermenilerin fotoğrafları, terör örgütünün yayın organlarında yer aldı.
PYD terör örgütünün içindeki Ermenilerin fotoğrafları, terör örgütünün yayın organlarında yer aldı.

Ermenilerden oluşan sözde taburu oluşturanların ellerinde silahlarla, bölücü başı Abdullah Öcalan resimlerinin önünde verdiği pozlarla ilan edildi. PYD terör örgütünün içindeki Ermenilerin fotoğrafları, terör örgütünün yayın organlarında yer aldı.

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İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.


SURİYE’YE GİTTİLER

Terör örgütünün yayın organlarında, sözde taburun kuruluş yıl dönümünde yapılanmanın başında olan Nuber Melkonyan’ın açıklamalarına yer verildi. Melkonyan “Suriye’deki Ermenilerden ve Ermenistan’dan taburumuza katılımlar oldu. Ermeni diasporasından da buraya katılmak isteyenlerin olduğunu bizlere bildirdiler” sözleri ile Ermeni çetelerinin Suriye’de eğitildiğini ortaya koymuştu.

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300 terörist otobüsle taşındı

  • Azerbaycan’a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, Ermenistan tarafından geçen aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı bildirildi. 300 PKK/YPG’li teröristi otobüslerle Dağlık Karabağ bölgesine taşıyan Ermenistan, bu teröristlerin eğittiği milislerle sivil halkı hedef aldı.

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