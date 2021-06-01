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ANKARA

PKK’nın canlı kalkan oyunu

Kararlı operasyonlarla yurt içi ve dışında ağır yara alan terör örgütü PKK, TSK’nın vurduğu bölgelere sivilleri yığıp, canlı kalkan yapıyor. PKK uzantısı gruplar tarafından organize edilen siviller, oturma eylemlerine zorlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​PKK’nın canlı kalkan oyunu
PKK’nın Kuzey Irak’ta başlattığı canlı kalkan eylemlerine HDP aracılığı ile Türkiye’den de katılımların olabileceği öğrenildi.

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü operasyonlar örgütte derin çatlak ve paniğe neden oldu. MİT ve TSK’nın ortak operasyonları ile örgütün sözde üst düzey isimlerinin etkisiz hale getirilmesi ve PKK’nın kalesi olarak gördüğü kamplarına yönelik operasyonlarla kaçacak yer bulamayan terör örgütü sivilleri kalkan olarak kullanmaya başladı.

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ÖRGÜT YANDAŞLARI OPERASYON BÖLGESİNE

  • Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık’ın PKK’lı teröristlere sivillerden destek isteyen mesajının ardından PKK uzantısı gruplar Kuzey Irak’taki sivilleri TSK operasyonlarına karşı eylemler içi organize etti. PKK’nın kalesi olarak gördüğü Zap bölgesinde mağara mağara arama yaparak operasyonlarını sürdüren TSK’nın Avaşin-Basyan, Hakurk, Zap, Metina, Gare, Haftanin ve Sinat kamplarını temizlemesi örgütü yeni arayışlara itti.

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ÖZGÜRLÜK SAVAŞINA GELİN!

PKK’nın operasyonlar karşısında çaresiz kalmasıyla terörist başlarından Cemil Bayık, TSK operasyonlarını işaret edip Kuzey Irak’taki ve Türkiye’deki örgüt sempatizanlarına seslenerek PKK’ya destek istedi. Kuzey Irak’taki örgüt yandaşları da TSK’nın yoğun olarak operasyon yaptığı terör bölgelerine götürerek canlı kalkan eylemlerine başladı.

  • PKK’ya bağlı Yurtsever Gençlik ve Genç Kadın Hareketi TSK’nın ilerleyişini durdurmak için Kuzey Irak’taki sivil halka “özgürlük savaşına gelin” çağrısında bulundu. Canlı kalkan olarak kullanılan siviller PKK uzantısı gruplar tarafından TSK’nın süpürme operasyonu yaptığı Zap bölgesine yakın noktalara götürüldü. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve operasyonlarda öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıyan örgüt yandaşlarına, eylemin dünya basınında da yankı bulması için “Stop Turkey” yazılı dövizler de verildi.

KÖŞEYE SIKIŞAN ÖRGÜT, YENİ TEZGAH PEŞİNDE

Türkiye’nin bölgeden çekilmesi ve askeri operasyonlarını sonlandırılmasını içeren sloganlar atan sivillerin ilerleyişine Irak Bölgesel Yönetimi asayiş polisleri izin vermedi. Zap bölgesine doğru ilerleyişine izin verilmeyen PKK uzantısı gruplar oturma eylemine başlama tehdidinde bulundu. Öte yandan PKK’nın Kuzey Irak’ta başlattığı canlı kalkan eylemlerine HDP aracılığı ile Türkiye’den de katılımların olabileceği öğrenildi.

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