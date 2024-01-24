PKK’nın dronlarını anlattı

2023'ün Şubat ayında ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan A.Ö. PKK içindeki terörist faaliyetleri anlattı: “İHA ve SİHA saldırılarında örgüt büyük kayıplar verdi. Örgüt bu saldırılara karşılık vermek için drone eğitimi vermeye başladı. Amaç TSK'nın üs bölgelerine drone ile saldırı yapmaktı. Bizim grubumuzda 3’ü erkek olmak üzere 5 kişi eğitim aldı.”

KENDİLERİNİ VURDULAR

2019'da yaşanan bir olayı da anlatan A.Ö, “TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığındaydık. Hedef noktasında eylem hazırlığı yapan iki militan, drone üzerine yerleştirdikleri 2 havan mermisinden birinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti” dedi. Mühimmat yerleştirme sırsında yaşanan olayın ardından, drone eğim süresinin 6 aydan bir yıla çıkarıldığını söyleyen, A.Ö, “Her gün drone ile mühimmat bırakma eğitimleri yapmaya başladık. Eğitimlerde plastik su şişeleri kullanıyorduk” dedi.

KARAYILAN TÖRENE KATILDI

20 Aralık 2019’da sözde kapanış töreni yaptıklarını belirten A.Ö, törene terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın da katıldığını söyledi. A.Ö.'nün güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde Irak'ın Gara bölgesinde 10 terör örgütü mensubunun fünye yapımı için görevlendirildiği ve günde ortalama 1000 adet fünye üretebildiklerini de itiraf etti.







