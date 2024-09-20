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PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü

PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü

Burak Doğan
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Halil Yiğit
Halil Yiğit

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde askeri istihbarat sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.


HEDEF LİSTESİNE ALINDI

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yiğit, MİT'in hedef listesine alındı. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Yiğit, adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve PKK/KCK'nın sözde Gara askeri istihbarat sorumlularından olan terörist etkisiz hale getirildi.


HALKIN PARASINI GASBETTİ

2007 yılında Şırnak kırsalında örgütsel faaliyetlerine başlayan 'Hogir Pirosi' kod adlı Halil Yiğit, 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katıldı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK/KCK mensupları tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı eylemlere katılan terörist, 2014'te Silopi halkından gasbettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı. 2018'de Suriye'de YPG içinde faaliyet gösterdi ve son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçerek, örgütün askeri istihbarat kadrosunda yer aldı.


#MİT
#PKK
#etkisiz

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