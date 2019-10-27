PKK’nın torbacısı kıskıvrak

8 yıldır sürekli kılık değiştirerek kaçan şahsın, terör örgütü PKK ile de bağlantısı tespit edildi. 2011 yılından bu yana hakkında arama kaydı bulunan N.K., Lice’ye bağlı Yorulmaz Köyü’nde saklandığı evde dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfeğine el koyulurken, Jandarma ekiplerince köyde yapılan aramalarda, 4 jelikan bidon içerisinde satışa hazır 140 kg esrar ele geçirildi. N.K.’nın PKK işbirlikçisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri terör örgütüne aktardığı tespit edildi.

GÜNDEM Safitürk’ün katilini evinde saklamış