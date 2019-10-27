Gündem PKKnın torbacısı kıskıvrak
DİYARBAKIR

PKK’nın torbacısı kıskıvrak

Diyarbakır’da uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçlarıyla nam salan “kırk surat” lakaplı N.K. yakalandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Satışa hazır 140 kg esrar ele geçirildi.
Satışa hazır 140 kg esrar ele geçirildi.

8 yıldır sürekli kılık değiştirerek kaçan şahsın, terör örgütü PKK ile de bağlantısı tespit edildi. 2011 yılından bu yana hakkında arama kaydı bulunan N.K., Lice’ye bağlı Yorulmaz Köyü’nde saklandığı evde dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfeğine el koyulurken, Jandarma ekiplerince köyde yapılan aramalarda, 4 jelikan bidon içerisinde satışa hazır 140 kg esrar ele geçirildi. N.K.’nın PKK işbirlikçisi olduğu ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri terör örgütüne aktardığı tespit edildi.

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GÜNDEM
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