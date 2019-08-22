Gündem PKKya arka çıkan metin
ANKARA

PKK’ya arka çıkan metin

AYM’nin sözde ‘barış bildirisi’ne imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararına muhalif kalan üyeler, karşı oy yazılarını tamamladı. “Söz konusu metnin, PKK’ya arka çıkan bir metin olduğu kanaatine varılmaktadır” denildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi Binası
Anayasa Mahkemesi Binası

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan, hendek olayları döneminde terörle mücadele eden güvenlik güçlerini “katliam” yapmakla suçlayan metne imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti. Oylamada 8 üye ihlal, diğer 8 üye ise ret yönünde görüş bildirmiş, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın “ihlal” yönünde oy kullanmasıyla bireysel başvuruda ihlal kararı verilmişti. Karara muhalif 8 üyeden 4’ünün karşı oy yazısı tamamlanmadan gerekçe AYM’nin sitesinde yayımlandı. Geriye kalan 4 üye de karşı oy yazısını tamamladı.

TERÖR PROPAGANDASI

  • Bildirinin kin ve nefrete teşvik ettiği belirtilen karşı oy yazısında şu ifadeler yer aldı: “Sonuç olarak, belirtilen durumlar nedeniyle söz konusu metnin, terör faaliyetleriyle ilişkili biçimde PKK’ya arka çıkan, onu devlete karşı önceleyen, onun lehine kamuoyu oluşturan, dolayısıyla onun propagandasını yapan bir metin olduğu kanaatine varılmaktadır. Hal böyle olunca da bildiri metninin imzalanıp kamuoyuna duyurulması eylemi, zorlayıcı toplumsal gereksinimler yönünden şiddeti teşvik eder biçimde terör örgütünün propagandasını yapmak anlamında değerlendirilmesi gereken bir eylem haline gelmektedir. Başvurucuların ifade özgürlüklerine yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu ve zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı anlaşılmaktadır.”

Akademik metin değil terör propagandası
GÜNDEM
Akademik metin değil terör propagandası
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