PKK’ya arka çıkan metin

Dünya

İsrail’e izin ABD ve Rusya’dan

Irak’ta, İran destekli Haşdi Şabi üslerini hedef alan saldırıların ABD ve Rusya onayıyla İsrail tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Batılı ve Iraklı kaynakların teyit ettiği iddiaya göre önceki gün Salahaddin kenti yakınındaki Haşdi Şabi üssünde gerçekleşen patlamaların nedeni de işgalci İsrail ordusunun saldırıları.