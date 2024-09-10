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PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 13 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
11:52 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 12:09 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmetçik, terörle mücadeleye tam gaz devam ediyor.
Mehmetçik, terörle mücadeleye tam gaz devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, iki bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


'Terörle mücadeleye tüm gücümüzle devam!'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"





#MSB
#PKK
#terör op
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