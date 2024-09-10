PKK'ya iki bölgede ağır darbe: 13 terörist etkisiz

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"