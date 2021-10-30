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RİZE

Polise ‘açığa alınacaksın’ diyen eylemciye vatandaşlardan tepki: Sen kimsin polisi tehdit ediyorsun

Rize’de aşı karşıtı grubun eylemine vatandaşların karşı çıkması üzerine polis, grup adına açıklama yapan kişiden kimlik ibraz etmesini istedi. Şahısın polise "Açığa alınacağını biliyor musun?" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Bu sözler üzerine çevredekiler, "Sen polisi tehdit edemezsin" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Polise ‘açığa alınacaksın’ diyen eylemciye vatandaşlardan tepki: Sen kimsin polisi tehdit ediyorsun
Polise "Açığa alınacağını biliyor musun?" diyen aşı karşıtına tepki.

Rize’de aşı karşıtı bir grup Memişağa Parkı’nda eylem düzenledi. Grup adına açıklama yapan Ali Osman Önder, aşının korona virüs salgınına karşı korumadığını iddia etti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Önder’e parktaki diğer vatandaşlar tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin kimlik ibraz etmesini istemesi üzerine polisle de tartışan Önder, etrafındakilere ‘Bunu çekin sosyal medyada paylaşacağız’ dedi.

KİMLİĞİNİ GÖSTERMESİ İSTENDİ

Sonrasında polise dönen Önder, ‘Benim kimliğime burada da bakabilirsiniz’ dedi. Polisin ‘Tamam beyefendi kimliğini alayım’ sözleri üzerine Önder bu kez de, ‘Ben size kimlik ibraz etmek zorunda değilim’ cevabını verdi.

"SİZİ ŞİKAYET EDECEĞİM"

Kimliğini vermek istemeyen Önder, ‘Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu’ya şikayet edeceğim. Açığa alınacaksın’ dedi.

Rize'de polise ‘açığa alınacaksın’ diyen eylemciye vatandaşlardan tepki: Sen kimsin polisi tehdit ediyorsun
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Rize'de polise ‘açığa alınacaksın’ diyen eylemciye vatandaşlardan tepki: Sen kimsin polisi tehdit ediyorsun
Rize'de aşı karşıtı grubun eylemine vatandaşların karşı çıkması üzerine polis, grup adına açıklama yapan kişiden kimlik ibraz etmesini istedi. Şahısın polise 'Açığa alınacağını biliyor musun?' demesi üzerine gerginlik yaşandı. Bu sözler üzerine çevredekiler, 'Sen polisi tehdit edemezsin' sözleriyle tepki gösterdi.

"POLİSİ TEHDİT EDEMEZSİN"

Çevredeki vatandaşlar bu sözleri üzerine şahsa tepki gösterdi. ‘Sen polisi tehdit edemezsin’ diyen Rizeliler ile Önder arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, gerginlik polisin araya girip kalabalığı dağıtması ile son buldu.
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