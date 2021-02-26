Polise Atak: İnsansız ve elektrikli Polise Atak: İnsansız ve elektrikli TUSAŞ’taki törende T629’un “insansız ve elektrikli” versiyonunun ön prototipi ilk kez ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri ve Jandarma’dan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü de T129 Atak helikopteri kullanmaya başladı. Emniyet’e önümüzdeki ay 2 helikopter daha teslim edilecek. Atak filosu 2022 sonuna kadar 9’a tamamlanacak.

Haber Merkezi 26 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 26 Şubat 2021, 05:16 Yeni Şafak