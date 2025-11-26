Polisin durdurduğu araçtan sentetik ecza hapı çıktı: Bir kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Çorum Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetim sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve araçtaki İ.F. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.