Preveze Deniz Zaferi Haliç'te dev su perdesi gösterisi ile kutlandı

İletişim Başkanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç'te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi sunuldu.

Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te kutlandı.

Haliç'te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.

Gösterinin sunumunda "Tarihimize altın harflerle yazılan deniz zaferimiz, Türkiye'nin bugün de büyük bir deniz gücü olma geleneğini sürdürmesinin en büyük kaynağıdır. İşte bu yüzden ulusal güvenliğimizi korumak, bölgeye barış ve istikrar getirmek adına su yollarındaki haklarımız için her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Ecdadımızın miras bıraktığı bu dik duruşu bugün de sürdürmekte kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.

AKDENİZ'DE HAÇLI DONANMASI MAĞLUP EDİLMİŞTİ

Türk tarihinin en büyük deniz zaferlerinden olan Preveze Deniz Savaşı, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Adrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını mağlup ettiği bir deniz savaşıdır.

Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te kutlandı.

Şanlı Preveze Deniz Zaferimiz kutlu olsun... https://t.co/o28v8NmqsP — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 28, 2020

Preveze Deniz Savaşı 27 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Andrea Doria komutasındaki Haçlı kuvvetlerini yendiği deniz savaşıdır. Savaşı Osmanlı Devleti büyük bir zafere imza atarak kazanmıştır. Savaş sonucunda Akdeniz'deki askeri üstünlük tamamen Osmanlılara geçmiştir.