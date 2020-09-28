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Gündem Preveze Deniz Zaferi Haliçte dev su perdesi gösterisi ile kutlandı
İSTANBUL

Preveze Deniz Zaferi Haliç'te dev su perdesi gösterisi ile kutlandı

Preveze Deniz Zaferi Haliç'te dev su perdesi gösterisi ile kutlandı

Akdeniz'deki üstünlüğün tamamen Türkler'e geçiren Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te düzenlenen su perdesi üzerinde dev gösteri ile kutlandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te kutlandı.
Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te kutlandı.

İletişim Başkanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç'te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi sunuldu.

Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te kutlandı.

Haliç'te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.

Gösterinin sunumunda "Tarihimize altın harflerle yazılan deniz zaferimiz, Türkiye'nin bugün de büyük bir deniz gücü olma geleneğini sürdürmesinin en büyük kaynağıdır. İşte bu yüzden ulusal güvenliğimizi korumak, bölgeye barış ve istikrar getirmek adına su yollarındaki haklarımız için her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Ecdadımızın miras bıraktığı bu dik duruşu bugün de sürdürmekte kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.

Preveze Deniz Zafer Haliç'te böyle kutlandı
OYNAT 03:11
Preveze Deniz Zafer Haliç'te böyle kutlandı
Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te su perdesi üzerinde dev gösteri düzenlenerek kutlanıyor.


AKDENİZ'DE HAÇLI DONANMASI MAĞLUP EDİLMİŞTİ

Türk tarihinin en büyük deniz zaferlerinden olan Preveze Deniz Savaşı, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Adrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını mağlup ettiği bir deniz savaşıdır.

Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te kutlandı.

  • Preveze Deniz Savaşı 27 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Andrea Doria komutasındaki Haçlı kuvvetlerini yendiği deniz savaşıdır. Savaşı Osmanlı Devleti büyük bir zafere imza atarak kazanmıştır. Savaş sonucunda Akdeniz'deki askeri üstünlük tamamen Osmanlılara geçmiştir.

Preveze Deniz Zaferi Haliç'te dev su perdesi gösterisi ile kutlandı
FOTOĞRAF 12
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İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te hazırlanan dev su perdesi üzerinde dev gösteri ile Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu kutlandı.
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Türk tarihinin en büyük deniz zaferlerinden olan Preveze Deniz Savaşı, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Adrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını mağlup ettiği bir deniz savaşıdır.
Title
Preveze Deniz Savaşı 27 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Andrea Doria komutasındaki Haçlı kuvvetlerini yendiği deniz savaşıdır. Savaşı Osmanlı Devleti büyük bir zafere imza atarak kazanmıştır. Savaş sonucunda Akdeniz'deki askeri üstünlük tamamen Osmanlılara geçmiştir.
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Preveze Deniz Zaferi Haliç'te dev su perdesi gösterisi ile kutlandı
Akdeniz'deki üstünlüğün tamamen Türkler'e geçiren Preveze Deniz Zaferimizin coşkusu, İletişim Başkanlığı tarafından Haliç'te düzenlenen su perdesi üzerinde dev gösteri ile kutlandı.
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