Gündem Marmara için ileri arıtma
İSTANBUL

Marmara için ileri arıtma

Marmara Bilim Kurulu Üyesi Prof. Barış Salihoğlu, denizdeki müsilajın yüzeyde bittiğini ancak 30 m derinde sürdüğünü söyledi. Müsilajı önlemeye ilişkin yol haritasına değinen Salihoğlu, Marmara Denizi’nin etap etap koruma alanı ilân edilmesini önerip, “Deşarj suları ile şehirlerden Marmara’ya giren yükler muhakkak ileri arıtmaya tabi tutulmalıdır” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Prof. Dr. Barış Salihlioğlundan ​Marmara için ileri arıtma önerisi
Arşiv

Marmara Denizi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj probleminin çözümüne yönelik yol haritasını anlattı. Marmara Denizi’nde mayıs ve haziranda yoğun olarak görülen müsilajın şu anda yüzeyde etkisini yitirdiğini bildiren Prof. Salihoğlu, “Marmara Denizi genelinde özelikle 10 ile 30 metre arasında bulunuyor fakat üretimi durmuş durumda” dedi. Prof. Salihoğlu’nun tespit ve önerileri şöyle:

OKSİJENE DİKKAT EDİLMELİ

Mevcut durumun Marmara Denizi temizlendi, sağlığına kavuştu gibi yorumlanmaması gerekiyor. Oksijen azlığı ve yoğun kirlilik (azot, fosfor, metaller) yüksek miktarlarda. Marmara Denizi’nin 30 metre altında başlayan bu oksijen azlığı dikkat etmemiz gereken ana unsurlardan biri olmalıdır. Karasal girdilerdeki yoğunluk ve bunların denize yansıması uydu resimlerinden görülüyor. Son günlerde de bölgesel olarak yoğun alg patlamaları gözlüyoruz.

Barış Salihlioğlu
Barış Salihlioğlu

ETAP ETAP KORUMA ALANI İLANI

Marmara’ya özellikle yayılı ve noktasal kaynaklardan yoğun kirlilik girdisinin olduğunu biliyoruz, Çevre Bakanlığı Eylem Planı çerçevesinde bu girdilerin muhakkak düşürülmesi lazım. Marmara Denizi etap etap koruma alanı ilan edilir, kıyısal yapılaşma kontrol altına alınır ve ekosisteme dayalı balıkçılık uygulamaları hayata geçirilse o zaman sağlıklı bir Marmara Denizi’nden bahsedebiliriz. Özellikle yayılı kaynaklardan akarsulardan olan girdilerin bir an önce azaltması elzemdir. Deşarj suları ile şehirlerden Marmara’ya giren yükler muhakkak ileri arıtmaya tabi tutulmalıdır.”

Bakan Pakdemirli ‘hayalet ağ’ için daldı
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli ‘hayalet ağ’ için daldı
Abone Ol Google News
Turu bıraktık

Turu bıraktık

​PSV'ye farklı mağlup olan Galatasaray tur şansını zora soktu.
Yapma Muslera!

Yapma Muslera!

PSV-Galatasaray maçına Muslera'nın hatası damga vurdu.
Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız

'Beşinci kol faaliyetlerine<br>müsaade etmeyiz'

'Beşinci kol faaliyetlerine
müsaade etmeyiz'

Yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına ilişkin konuştu.
Bitcoin yatırımcılarını umutlandırdı

Bitcoin yatırımcılarını umutlandırdı

Ödeme türü olarak kabul etmeye 'büyük olasılıkla' tekrar başlayacak.

Bayram diplomasisi

Bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.
'O gelemez mezarda'

'O gelemez mezarda'

​Çocuk mezarlarına balon bağlayan Kocatepe'nin hikayesi yürek burktu.
Anında<br>karşılık verildi

Anında
karşılık verildi

Havan saldırısı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hırsızlara <br>göz açtırmıyorlar

Hırsızlara
göz açtırmıyorlar

'Yeşil altın' için elde tüfekle 24 saat nöbet.

Şile'ye akın ettiler

Şile'ye akın ettiler

​Bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin tercihi oldu.
Beş ilde<br>orman yangını

Beş ilde
orman yangını

Hem karadan hem de havadan müdahale edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.