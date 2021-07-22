Marmara için ileri arıtma

Marmara Denizi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Marmara Denizi’ndeki müsilaj probleminin çözümüne yönelik yol haritasını anlattı. Marmara Denizi’nde mayıs ve haziranda yoğun olarak görülen müsilajın şu anda yüzeyde etkisini yitirdiğini bildiren Prof. Salihoğlu, “Marmara Denizi genelinde özelikle 10 ile 30 metre arasında bulunuyor fakat üretimi durmuş durumda” dedi. Prof. Salihoğlu’nun tespit ve önerileri şöyle:

OKSİJENE DİKKAT EDİLMELİ

Mevcut durumun Marmara Denizi temizlendi, sağlığına kavuştu gibi yorumlanmaması gerekiyor. Oksijen azlığı ve yoğun kirlilik (azot, fosfor, metaller) yüksek miktarlarda. Marmara Denizi’nin 30 metre altında başlayan bu oksijen azlığı dikkat etmemiz gereken ana unsurlardan biri olmalıdır. Karasal girdilerdeki yoğunluk ve bunların denize yansıması uydu resimlerinden görülüyor. Son günlerde de bölgesel olarak yoğun alg patlamaları gözlüyoruz.

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Barış Salihlioğlu

ETAP ETAP KORUMA ALANI İLANI

Marmara’ya özellikle yayılı ve noktasal kaynaklardan yoğun kirlilik girdisinin olduğunu biliyoruz, Çevre Bakanlığı Eylem Planı çerçevesinde bu girdilerin muhakkak düşürülmesi lazım. Marmara Denizi etap etap koruma alanı ilan edilir, kıyısal yapılaşma kontrol altına alınır ve ekosisteme dayalı balıkçılık uygulamaları hayata geçirilse o zaman sağlıklı bir Marmara Denizi’nden bahsedebiliriz. Özellikle yayılı kaynaklardan akarsulardan olan girdilerin bir an önce azaltması elzemdir. Deşarj suları ile şehirlerden Marmara’ya giren yükler muhakkak ileri arıtmaya tabi tutulmalıdır.”