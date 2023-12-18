Prof. Dr. Osman Bektaş iki faya dikkat çekip uyardı: Her an yıkıcı deprem olabilir

"Bu beklenen bir deprem değildi. Depremin olduğu yer meşhur Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerindedir. O fay Erzincan'da 1939 yılında Türkiye'nin en büyük depremi 7.9'luk bir deprem üretti. Bu fayın Erzincan'ın hemen batısından itibaren bir kolu var. Bu kol Kelkit vadisinden Aşkale ve Erzurum'a doğru uzanır. Kuzey Anadolu fayına paralel uzanır. 1939 depremi olunca bu kol biraz rahatladı. Ancak zaman içerisinde gerilmeler arttı. Özellikle 1992 Erzincan'ın daha da doğusunda bir deprem olunca zaman içerisinde Kuzey Anadolu fayının kuzey kolundaki fayı önemli ölçüde stresle yüklemiş olması gerekir. Son birkaç ay içerisinde özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra bu hat üzerinde Aşkale civarında bu tür küçük depremleri alıyorduk. Bu depremde bu fay üzerinde gerilmelerin arttığını gösterebilir. Nitekim deprem kataloğuna baktığınız zaman bu fay hattı bir sismik boşluğa karşılık geliyor. Uzun zamandan beri depremin olmadığı bir fay hattı ki bu bizi en fazla tedirgin eden konudur. Bir sismik boşluk dediğimiz yüzlerce yıl burada deprem olmamış. Bu depremin tekrarlanma süresini bilmiyoruz. Maalesef hem Karadeniz Bölgesi'nde hem Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kuzey Anadolu Fayı ve Kuzey Doğu Anadolu Fayına ait fayların hızlarını bilmiyoruz. Derinlikleri göre olan hızlarını ve kilitlenme, kırık yapma durumlarını bilmiyoruz. Bu bakımdan deprem kestirmesi oldukça zayıf. Ancak bilinen bu fayların üzerinde her an yıkıcı deprem olabilir."