Prof. Dr. Osman Bektaş iki faya dikkat çekip uyardı: Her an yıkıcı deprem olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 15.03 kilometre olarak ölçülürken, deprem Gümüşhane'nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Saat 01.15'te meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, şunları söyledi:
"Artçı depremler küçüktür korkulacak bir durum yok"
“Gümüşhane'nin en önemli şansı granitli sağlam bir kayanın sağlam temel üzerinde oturmasıdır” diyen Bektaş, "Gümüşhane taban kayaç dediğimiz ana kayanın üzerindedir. Dolayısıyla orada çok fazla korkulacak bir durum yok. Ancak Gümüşhane'nin çevresi kalın sedimanter kayaçlardan oluştuğu için orada deprem büyütmesi fazla olabilir. Artçı depremler küçüktür. Korkulacak bir durum yok. Önemli olan bundan sonra bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda sismik aktivite nasıl gelişecek bunu yakından takip etmemiz lazım. Ancak o bölgede yapı stoku zayıftır. Bu da bir gerçek. Deprem küçük, sallantı küçük ama Gümüşhane ve Bayburt'un yapı stokları zayıftır. Bugüne kadar deprem algısının oluşturulmaması, bu bölgede deprem olmaz, en sağlam yer Gümüşhane, Trabzon'dur algısı yanlış ve olumsuz bir yapı stokunun oluşturulmasına sebebiyet verdi. Bu bakımdan ben tekrar vatandaşlardan rica ediyorum önemli bir şekilde devletin verdiği bilgilere itibar etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.