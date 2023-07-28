Protokol güven sarstı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokolün yankıları sürüyor. İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti, Kılıçdaroğlu’nun habersiz imzaladığı protokolden ötürü yeni iş birliğine uzak durduğu ve Kılıçdaroğlu’na güvenmediği dillendiriliyor. Masada yer alan kurmaylar, “Kazanma hırsıyla bizim haberimiz olmadan yine bu tarz gizli protokol girişimlerinde bulunabilir mi? Biz Kılıçdaroğlu’na güvenmiştik” dedi. Kılıçdaroğlu ile Özdağ tarafından yapılan gizli protokolün ortaya çıkmasının ardından 6’lı Masa’daki partilerin üst düzey yöneticiler yerel seçimlerde iş birliği yapılırsa seçimin kazanılması için yine böyle bir stratejisinin izlenmesinden çekiniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde Zafer Partisi’ne biri İçişleri olmak üzere 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı’nın verilmesi yerel seçimlerden önce eski ortakların güvenini sarstı.

HİÇBİR GARANTİSİ YOK

Gizli protokolden masanın haberdar olmaması, olası yerel seçim iş birliğinde güvensizlik oluşturacak. 6’lı Masa’nın kurmayları CHP ile yerel seçimlerde bir işbirliği yapıldığı takdirde Kılıçdaroğlu’nun bir gizli protokol daha yapmayacağının garantisinin olmadığını söylüyor. Kurmaylar, “Kazanma hırsıyla bizim haberimiz olmadan yine bu tarz gizli protokol girişimlerinde bulunabilir mi? Bu soruyu kendimize soruyoruz. Biz Kılıçdaroğlu’na güvenmiştik. Bu konuda temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Yerel seçimler için bir iş birliği olacaksa partiler net bir şekilde ortaya çıksın. Sonradan eklemeler olmasın” dedi.







