Protokol nöbet tuttu öğrenciler ders çalıştı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kaymakamlık koordinesinde başlatılan uygulama ile öğrencilerin akşamları da ders çalışabilmesi için kütüphanede nöbet sistemi başlatıldı.

İlçe kütüphanesinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, özellikle üniversiteye hazırlık sınavlarına çalışan öğrencilerin kütüphaneden akşam saatlerinde de yararlanabilmesi için kaymakamlık tarafından başlatılan örnek uygulama öğrencileri mutlu etti. İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı’nın girişimiyle başlatılan uygulamada, belediye başkanı ve tüm kurum müdürleri sırasıyla her gün akşam saat 21.00’a kadar nöbet tutarak kütüphanenin açık kalmasını sağlıyor. Kaymakam Kıyıcı ve ilçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü İdris Seyman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz’ın da eşlik ederek nöbet tuttuğu uygulamanın diğer kurum ve okul müdürlerinin de katılımıyla uzun süre devam etmesinin planlandığı aktarıldı.

Mustafa Hamit Kıyıcı

‘PROJEMİZİ GELİŞTİRDİK’

Abdulhakim Yıldız

Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, “Kültür merkezimizdeki kütüphanemiz mesai saatleri dışında kapalı oluyordu. Biz kendi aramızda düşünürken bunun daha uzun süreli olmasını değerlendirdik. Kendi kapsamımızda bir proje geliştirdik” dedi.

İlk önce kendisinin kütüphanede öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran Kıyıcı, kütüphanenin daha uzun süre açık kalmasını sağlamak için tüm daire amirleri, okul müdürleri ve çocukların ders çalışırken ihtiyaç duydukları öğretmenlerin de katılımıyla hafta sonu ve akşam saat 21.00’e kadar kütüphanenin açık kalmasını sağladıklarını kaydetti.

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Kaymakam Kıyıcı ile yaptıkları istişare sonrasında kütüphaneyi saat 21.00’e kadar açık tutmaya başladıklarını aktaran Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız şöyle konuştu;

‘GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ’

“İlk nöbeti kaymakamımız tuttu, bu akşam da ben bir kurum amiri ile birlikte nöbet tutmak üzere burada bulunacağız. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken bizim de onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir çalışma yürütüyoruz. Neticesi çok iyi olacak. Gençlerimiz burada çalışırken bizleri yanlarında gördüğünde yarınlara daha rahat hazırlanacak ve gelecekten ümitli olacaklar.”

‘ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA’

Kütüphanede atanmak için sınava çalışan Çanakkale 18 Mart İlahiyat Fakültesi mezunu Çetin Karabulut ise, “Dışarıda okuduk. Şuan memleketimizdeyiz. Orada çok çalıştık ama nasip olmadı. İnşallah bu yıl çalışıp kazanacağız. Tabii bu durumdan hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız ve çok kişinin üzerimizde emeği var. Biz ilk geldiğimizde kütüphanemizde birkaç sıkıntı vardı, sağ olsunlar onları hallettiler. Çok güzel bir uygulama olmuş oldu. Bu güzel uygulamayı desteklemek için bütün halkımızı kütüphaneye bekliyoruz” diye konuştu.