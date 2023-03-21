Protokol zirvesi

Seçim takviminde ittifaklar açısından kritik bir haftaya girilirken başkentte siyasi trafik de arttı. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak protokolü ve liste gündemiyle yeniden bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Erdoğan-Bahçeli zirvesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede yaklaşan 14 Mayıs seçimleri, Cumhur İttifakı’nın genişlemesi, ortak liste, YSK’ya sunulacak ittifak protokolüne ilişkin detaylar masaya yatırıldı.

YSK takvimi uyarınca 23 Mart’ta siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son başvuru günü. 24 Mart’ta ise siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmesi açısından son gün. İki liderin dünkü buluşması bu yıl yapılan dördüncü görüşme oldu. Bir önceki görüşme Külliye’de 8 Mart günü yapılmış ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmüştü. Seçimin yanı sıra diğer gündemi deprem olan toplantıda 11 ilde meydana gelen yıkım ve enkazın kaldırılması, barınma başta olmak üzere depremzedelerin yaralarının sarılmasına dönük çalışmalar gözden geçirildi.