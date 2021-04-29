Provokasyona 5 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca milletvekilliği düşürülmesinin ardından Meclis’ten çıkmayıp işgal provokasyonuna girişen eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. “Terör propagandası yapmak” suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar 17 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu buna rağmen TBMM’den çıkmamış, HDP’nin grup odasında yatıp kalkıp eylemler gerçekleştirmişti. TBMM Genel Sekreterliği’nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu hakkında “Kamu görevini usulsüz üstlenme” ve “Nitelikli olarak dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

MİLLETVEKİLİ GİBİ HAREKET ETTİ

Düzenlenen iddianamede, şüphelinin 17 Mart’ta milletvekili olarak kamu görevi sona ermesine rağmen, usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle 18, 19 ve 20 Mart’ta TBMM’de tutulan tutanaklardan da anlaşılacağı üzere milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin resmi bir görevi kalmamasına, gündüz ve geceleyin kesintisiz bir şekilde TBMM’nin içerisinde bulunmaya devam ederek, nitelikli olarak işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiği kaydedildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin konuyla ilgili alınan ifadesinden, milletvekili olarak görevinin sona erdiğinin farkında olduğunun ve TBMM’den çıkmak istemediğini belirterek işyeri dokunulmazlığı ihlali yaptığının farkında olduğu görülmüştür. Şüphelinin sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

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