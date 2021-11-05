​Provokasyonu Meclis’e taşıdı ​

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alan sistematik yıpratma operasyonu TBMM’ye sıçradı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken hükümeti ve Erdoğan’ı hedef alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, tepki çeken bir örnek verdi. Şener’in tutanaklara yansıyan ve AK Parti milletvekillerinin tepki gösterdiği konuşması şöyle:

TEPKİ ÇEKEN ÖRNEK

“Öğrencilik yıllarımda bir film izlemiştim “Viva Zapata” diye. Meksika’daki köylü ayaklanmalarını anlatıyor. İşte, despot bir yönetim var. Zapata köylülere önder oluyor, sonunda yönetimi devralıyor, kardeşinin aynı o despot liderler gibi köylülere zulmettiğini görünce onu köylülerin önünde öldürüyor ve bir efsane, bir kahraman haline geliyor. Ama sonunda pusu kurup kurşuna diziyorlar ve cesedi tanınmayacak şekle geliyor, köy meydanına atıyorlar.”

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OYNAT 00:35 CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sarf ettiği sözler tartışmaya sebep oldu. Şener, 'Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi' sözlerini kaydetti.



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HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Şener’e “Ama son derece iyi bir hikayeydi” diye destek verirken, Şener’in bu desteğe cevabı ise “Evet” oluyor.

MÜNZİRLE SİNİMMAR’I OKU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Şener’e tepki gösterdi. Aydemir, “Bir hikaye anlattı. Bir film seyrettiğinden bahsetti. Ben de ona Münzir’le Sinimmar’ın hikayesini okumasını tavsiye ediyorum. Münzirlik etme diye bir kavram vardır. Yeri geldiğinde söyleriz. Münzir ihanet eden demektir, münzir vefasız demektir. Sinimmar da tam tersi vefayı ifade edendir, o hikaye çok öğreticidir” dedi.