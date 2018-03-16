Provokatör yakalandı

Bostancı metro istasyonunda asansöre binmek için bekleyen Kerime P.’ye küfür edip ve üstüne tüküren provokatör dün yakalandı. Dolandırıcılıktan sabıkası olduğu öğrenilen Atınç Manap adlı provokatörü, genç kadının çarşafından alınan tükürük örneği ele verdi. Tükürükten alınan DNA ile kimiliği tespit edilen saldırgan dün Üsküdar’daki evinde kıskıvrak yakalandı. Manap’ın kimliği, metronun güvenlik kamerası görüntülerinden de doğrulandı.

ŞOKUNU HALA ATLATAMADI

36 yaşındaki Kerime P., geçtiğimiz pazartesi yaşanan olayı Yeni Şafak’a anlatmıştı. Saldırının şokunu hala atlamadığını belirten Kerime P., “Pazartesi günü işe gitmek üzere sabah 06.45 civarı Tavşantepe istasyonundan metroya bindim ve 07.15 gibi Bostancı durağında indim. 1 no’lu çıkış kapısından çıkmak için asansörü beklemeye başladım. Asansör geldi ve herkes inmeye başladı. Sırt çantalı ve 30-35 yaşlarında olduğunu düşündüğüm şahıs da indi ve sağ tarafta beklemeye başladı. Ben asansöre binmek için hareket ettiğim anda yanıma gelerek yüzüme tükürdü. Tükürüğü kıyafetime bulaştı ve bana hitaben ‘Allah sizin belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden…’ diyerek küfürler etti” ifadesini kullanmıştı.