Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Rusya ve Türkiye birlikteliğine vurgu yaptı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği yeni yıl tebriği mesajında, ülkesi ile Türkiye'nin "karşılıklı yarara dayanan ilişkilerinin uluslararası durumdaki güçlüklere karşın dinamik bir biçimde gelişmekte olduğunu" kaydetti.

Putin, geçen yıl içerisinde Rusya ile Türkiye'nin iş birliklerini pek çok alanda geliştirmeyi başardıklarını vurguladı.

ORTAK ENERJİ PROJELERİ

Putin, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bölgesel bir gaz aktarım merkezi kurulması gibi bölgenin enerji güvenliğini uzun vadeli olarak koruyacak büyük ortak projelerimiz başarılı bir biçimde gerçekleştiriliyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, "Rusya ve Türkiye'nin beraber hareket ederek ikili işbirliğini halklarının menfaatleri doğrultusunda ve Avrasya'da istikrarı ve güvenliği güçlendirmek için geliştirmeyi başaracaklarına inandığını" da sözlerine ekledi.

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