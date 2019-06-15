Rakam oyunuyla yalan söylüyor

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “AK Parti döneminde 1 milyara verilen ihaleyi, 188 milyon TL'ye mal ettik” sözleri aldatmaca çıktı. Bahsi geçen 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan 26,6 ay süreli 4 grup iş kaleminden oluşan bakım işlemleri için toplam bedelin 495 milyon 723 bin TL olduğu öğrenildi. Yavaş, 2019’un son 8 ayı için sadece 4 iş grubundan biri olan bitkisel bakım ihalesi düzenledi. Yavaş’ın 188 milyon TL dediği ihalenin 290 milyon 89 bin TL’ye mal olacağı anlaşıldı. AK Parti, 26,6 ayda bakım için ayda 18 milyon 636 bin TL harcadı. Yavaş, bir kalemden oluşan harcamayı aylık 36 milyon 226 bin TL’ye verilmesi öngördü.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, CHP’li Mansur Yavaş’ın belediyeyi zarara sokan harcamalarını tek tek anlattı.

6 KAT ZARAR

Zararına harcamaları AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık ortaya çıkarttı ve belediye meclisinde tek tek açıkladı. Yavaş'ın canlı yayında yaptığı ihaleleri sonradan iptal ederek başka firmalara verdiğini ifade eden Altunışık, “CHP’li Yavaş, bakımın yanı sıra sulama işlemlerinde de belediyeyi zarara uğrattı. Yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir aylık 4 defa olarak ödenen çalıların hortumla ve arazözle sulanmasını ve ağaçların hortumla ve arazözle sulanması işlemindeki ödeme sayısını 10’a çıkarttı. AK Parti döneminde çalıların hortumla sulanmasının yıllık maaliyeti 1 milyon 621 bin TL olurken, Yavaş döneminde bu rakam 6 kata çıkarak 9 milyon 844 bin TL’ye ulaştı. Çalıların arazözle sulanmasında AK Parti döneminde yıllık 15 milyon 444 bin TL’lik harcama yapıldı. CHP’li Yavaş döneminde bu işlemin maaliyeti yıllık 27 milyon 349 bin TL’ye dayandı” dedi.

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BİRİM FİYATINI 40 TL’DEN 108 TL’YE ÇIKARTTI

Altunışık, “Ağaların hortumla sulama işleminde birim fiyatı AK Parti döneminde 40 TL olurken, Yavaş döneminde 108,78 TL’ya ulaştı. AK Parti’nin bir yılda 249 bin TL’ye yaptığı bu işlemi Yavaş, 1 milyon 695 TL olarak belirledi. Yine ağaçların arazözle sulanma işleminde AK Parti döneminde yıllık 1 milyon 683 bin TL’ye yapılan işlem Yavaş döneminde 3 kat artarak 4 milyon 710 bin TL’ye ulaştı” dedi.

YÜZDE 500 ZARARA SOKTU

Altunışık, “Aylık 4 defa olarak ödenen sulama pozlarını, aylık 10 defaya çıkartarak yüzde 250’ye yakın bir artışta bulundunuz. Birim fiyatlarını da TÜİK verilerinden yüksek belirleyerek hem ödeme adedini hem de birim fiyatını artırmış oldunuz. Milletin cebinden yüzde 500 daha fazla para çıkmasına sebep oluyorsunuz. 26 ay boyunca yapılıp, toplam 2 milyon 916 bin TL ödenen, yamaç alanlarda bulunan çalılık ve ağaçların yabani ot temizliğinin yapılması işini, siz 8 aylık bir süreç için 36 milyon 162 bin TL’ye vermeyi ön görüyorsunuz. Bu fahiş poz artışına rağmen ihaleleri yüzde 50 üzeri kırım ile verdim diye övünüyorsunuz. Verdiğiniz firmalar işini tam yapamadığı için Ankara’nın yıllardır kazanımı olan yeşile bakamıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Tüm iddialarınızın ve iddialarımızın ortaya çıkması için bir komisyon kurulup 45 günde araştırmanın tamamlanarak sorumlarının bütün hemşerilerimize, yasal mercilere bildirilmesini teklif ediyoruz” ifadesini kullandı.

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Ot temizliğine 36 milyon TL

Altunışık’ın meclis gündemine taşıdığı ‘Yamaç alanlarda bulunan çalılık ve ağaçlık alanların yabani ot temizliği yapılması” işleminde zararın boyutları da gözler önüne serildi. Ak Parti döneminde 26,6 ay boyunca aylık 109 bin 645 TL’ye mal edilen işlem CHP’li Yavaş döneminde 41,22 kat arttı. Yapılan işlemin maaliyeti 4 milyon 520 bin TL’ye mal olacağı öngörüldü. 26,6 aylık toplam 2 milyon 916 bin TL’lik temizlik işleminin bedeli 8 ay için 36 milyon 162 bin TL olarak öngörüldü.

8 ay için 290 milyon TL

2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan 798 günlük (26,6 ay) dönemde AK Parti ‘Bitkisl Bakım ve İmalat’ , ‘İnşaat İmalat ve Onarım’ , ‘Tesisat İmalat ve Onarım’ ve ‘Elektrik İmalat ve Onarım’ için ihale düzenledi. 26.6 aylık için 495 milyon 723 bin 313 TL olarak belirlendi. CHP’li Yavaş ise 243 gün ( 8 ay) için sadece ‘Bitkisel Bakım ve İmalat’ ihalesine girdi. İhale bedeli 290 milyon 89 bin 644 TL olarak öngördü.

Canlı yayında ihale göstermelik

CHP’li Mansur Yavaş’ın şeffaflık vaadiyle canlı yayında yaptığı göstermelik ihaleleri daha sonra iptal ederek başka şirketlere verdiği ortaya çıktı.