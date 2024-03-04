Ramazan'dan önce ateşkes

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışında yaptığı konuşmada, gösterilen yoğun ilginin, forumun küresel diplomasideki yerini bu sene de perçinlediğini, içeriğinden ve kapsayıcılığından katılımcıların etkilendiğini söyledi. Fidan, 57 üst düzey uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcisinin de ADF'de yer aldığını belirterek, yoğun ikili görüşme trafiği yaşandığının altını çizdi. Fidan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Birilerinin iznini bekleyerek Gazze’ye yardım ulaştırmak, artık 2 milyondan fazla insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak manasına geliyor.” diyen Fidan, "Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık, yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazandan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz" şeklinde konuştu. Fidan, “Meslektaşım Sayın Antony Blinken’ın daveti üzerine, stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD’ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda.” dedi. ABD ziyaretinin önemli bir gündeminin bulunduğunu söyleyen Fidan, Washington’da çeşitli konularda iki ülke arasındaki ilişkilerin muhasebesini yapacaklarını dile getirdi.