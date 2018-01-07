Rapor yazmaktan hasta bakamıyorlar

Aile Hekimlerinden talep edilen sağlık raporu, hekimlerin iş yükünü arttırırken hekimlerin rapor yazmaktan iş yapamaz hale gelmesine neden oldu.

Aile hekimlerine başvuru yapan 100 kişinin yaklaşık 30-35’inin rapor almak için geldiğini kaydeden Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Akif Emre Eker, “Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi dışında 127 çeşit rapor istemiyle karşı karşıyayız. Bir milyon taşeron işçiden de kadroya geçiş sürecinde sağlık raporu istenmesi, aile hekimlerini iş yapamaz hale getirdi” dedi.

TAŞERON İŞÇİLERDEN RAPOR İSTENMİYOR

Bir yandan hastalarla ilgilenen aile hekimleri diğer taraftan talep edilen sağlık raporları nedeniyle işgücünde ciddi artış yaşanıyor. Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte sayısı yaklaşık bir milyonu bulan taşeron işçilerden de işe girişi için sağlık raporu istendi. Yönetmelikte açık olarak sağlık raporu istenilmemesine rağmen kurumlar, çalışanı rapor almaya zorlayarak yığılmaya neden oldu.

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Aile Hekimliği artık adeta rapor hekimliğine çevrilmiştir” dedi. Okula gitmek, sınava girmek istemeyen öğrencilerin de rapor istediklerini belirten Eker, “Bu evrakta sahteciliğe girer dediğimizde ‘çocuğum sınıfta mı kalsın istiyorsunuz’ tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.