Reformlara akademik reçete

AK Parti yeni reformlar için Türkiye’nin mevcut durumunun resmini çekecek. Son yerel seçimlerdeki oy kaybını gidermek için yeni dönemde bir dizi adımlar atan AK Parti, toplumun sorunlarının tespiti için siyasetten bağımsız akademik düşünce kuruluşları ile beraber hareket edecek. Tamamı akademisyenlerden oluşan ve tamamen bilimsel ve sosyolojik araştırmalara dayanacak objektif çalışmalar ortaya koyacak. Öze dair niteliksel sorunların tespit edileceği çalışma, geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da yapılan istişare toplantısında da destek gördü.

OBJEKTİF VE PROFESYONEL TEŞHİS

Teşhisi, siyasi parti kimliği olmayan olan birilerinin yapacağına dikkat çeken AK Parti kaynakları şu bilgileri verdi: “Teşhis tamamen objektif bir şekilde akademik bir bakış açısıyla ortaya konacak. Görüntü ne ise tabloda o olacak. Halk neyi eleştiriyorsa o raporlara girecek. Profesyonel fotoğraf çekilecek. Vatandaşımız; ‘Başkanlık Sistemi'nde şu yetkilerin Cumhurbaşkanında olması bence yanlış, bu yetki Meclis’te olmalı. Parlamentoda da şu şu hususlar düzeltilmeli. Cumhurbaş-kanının, Meclis Başkanı’nın, bakanların, siyasi parti liderlerinin şu hamleleri yanlış. Kamuda bürokraside şöyle sıkıntılar var, vb. neden şikayetçiyse hepsi raporlanacak.”

RAHATSIZ ETSE DE YAPILACAK

Vatandaşın hangi konularda şikayetlerinin olduğunun objektif olarak raporlanacağını belirten kaynakları şu konulara dikkat çekti: “Bu çalışmadan çıkan sonuç hem siyasileri, hem bürokratları rahatsız edecek ama bu yapılacak. Ancak böyle yapılırsa teşhis doğru yapılır ve çözülür. Net bir bakış açısıyla bu yapılacak. Ortada böyle bir irade var. Bunun da hem kabine içinde hem grup yönetiminde hem genel merkez yönetiminde desteklendiğini görüyoruz. Bu bizim için değerli, bizi umutlandıran bu. Sonuçlar canımızı acıtsa da bu bize rahatsızlık verse de bunu yapacağız.”

Kimse eleştiriden muaf değil

Toplantıda toplumun AK Parti’den uzaklaşmaya başladığına da dikkat çekilirken, değişim ve sorunların çözüm sürecinin sadece genel merkez yönetimine bırakılmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, süreci yönetecek, öneri ve tavsiyede bulunacak ve takip edecek “İstişare Heyeti” kurulması istendi. Parti teşkilatı, “Halk nezdinde hiç kimse eleştiriden muaf tutulamaz” ilkesinden hareket edilmesini önerdi.







