Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı

Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı

17:183/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi.
Kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi.

Rize’de seyir halindeki kamyonun kasasındaki yükler geriye doğru kayınca kamyonun ön tekerlekleri yerden kesildi. Olayı gören mahalle sakinleri kısa süreli büyük bir panik yaşarken, sürücünün soğukkanlılığı ve ani manevrasının yanı sıra kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi.

Olay Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir ve çeşitli uzun metallerle yüklü bir kamyon, yokuş çıkarken yükü geriye doğru kaydı.


Kayma sonucu ön tekerlekleri aniden havaya kalkan aracın arkası yere oturdu. Olayı gören mahalle sakinleri kısa süreli büyük bir panik yaşarken, sürücünün soğukkanlılığı ve ani manevrasının yanı sıra kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi. Ardından bölgeye çağrılan forklift yardımı ile yük kaldırılırken, kamyon daha güvenli bir bölgeye seyir ettirildi.




#Rize
#kamyon
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hakimler ve Savcılar Kurulu atamaları kararnamesi yayımlandı: HSK atama kararları listesi