Rize’de seyir halindeki kamyon şaha kalktı

Olay Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir ve çeşitli uzun metallerle yüklü bir kamyon, yokuş çıkarken yükü geriye doğru kaydı.

Kayma sonucu ön tekerlekleri aniden havaya kalkan aracın arkası yere oturdu. Olayı gören mahalle sakinleri kısa süreli büyük bir panik yaşarken, sürücünün soğukkanlılığı ve ani manevrasının yanı sıra kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi. Ardından bölgeye çağrılan forklift yardımı ile yük kaldırılırken, kamyon daha güvenli bir bölgeye seyir ettirildi.