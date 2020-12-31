Gündem Yan yatmışlardı Rizenin Pisa Kuleleri tahliye ediliyor
RİZE

Rize’nin Pisa Kuleleri tahliye ediliyor

Yan yatmışlardı: Rize’nin Pisa Kuleleri tahliye ediliyor

Rize il merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılacak binalar arasında yer alan Engindere mahallesindeki yan yattıkları için ‘Rize’nin Pisa Kuleleri’ adı verilen binalar boşaltılmaya başlandı.

Haber Merkezi İHA
Yan yatan binalardan biri
Yan yatan binalardan biri

Rize’de Engindere Mahallesi’nde bulunan ve zemininde gerçekleşen kaymadan ötürü yan yatan binalar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacağı için boşaltılıyor.

Ocak ayının ilk haftası bölgede başlayacak olan kentsel dönüşüm öncesinde ev sahipleri dairelerini boşaltırken, bazı ev sahipleri pencerelerini bile söktü.

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Evlerini tahliye ettiklerini ama henüz kendilerine evler hakkında bir fiyat bilgisi verilmediğini dile getiren Hatice Bayrak isimli vatandaş “Seviniyoruz, hem de üzgünüz. Evlerimizde anılarımız vardı. İnşallah sonumuz iyi olur, evlerimiz gibi iyi evlere rast geliriz. Henüz hiç bir şey söylenmedi, evlerimizin değerleri biçilmedi, toplantı bile olmadı. Evlere iş makinesi çalışmaya başladığında toplantı olacağı söylendi, biz de onu bekliyoruz” dedi.

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Bazı evlerin pencereleri söküldü.
  • Yan yata bina.Öte yandan Rize’nin Pisa Kuleleri olarak nitelendirilen ve yıkılacak olan binaların hemen yan tarafında bulunan Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rize Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi binaları da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kamu binaları da incelenmeli

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da konuyla ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kamu binalarının da incelenmesinin gerektiğini dile getirerek “Engindere Mahallesi’nde Pisa kulesi diye nitelendirdiğimiz binaların yan tarafında bulunan okulların durumu nedir? Bunlar yeni yapılmakla beraber bu etkinin içerisinde hangi etkiye maruz kalmışlar? Sağlamlar mı ? Bunların incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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