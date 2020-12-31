Yan yatmışlardı: Rize’nin Pisa Kuleleri tahliye ediliyor

Rize’de Engindere Mahallesi’nde bulunan ve zemininde gerçekleşen kaymadan ötürü yan yatan binalar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacağı için boşaltılıyor.
Ocak ayının ilk haftası bölgede başlayacak olan kentsel dönüşüm öncesinde ev sahipleri dairelerini boşaltırken, bazı ev sahipleri pencerelerini bile söktü.
Evlerini tahliye ettiklerini ama henüz kendilerine evler hakkında bir fiyat bilgisi verilmediğini dile getiren Hatice Bayrak isimli vatandaş “Seviniyoruz, hem de üzgünüz. Evlerimizde anılarımız vardı. İnşallah sonumuz iyi olur, evlerimiz gibi iyi evlere rast geliriz. Henüz hiç bir şey söylenmedi, evlerimizin değerleri biçilmedi, toplantı bile olmadı. Evlere iş makinesi çalışmaya başladığında toplantı olacağı söylendi, biz de onu bekliyoruz” dedi.
Kamu binaları da incelenmeli
Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı da konuyla ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kamu binalarının da incelenmesinin gerektiğini dile getirerek “Engindere Mahallesi’nde Pisa kulesi diye nitelendirdiğimiz binaların yan tarafında bulunan okulların durumu nedir? Bunlar yeni yapılmakla beraber bu etkinin içerisinde hangi etkiye maruz kalmışlar? Sağlamlar mı ? Bunların incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.