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Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO için 'daha güçlü lider gerekiyor' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade ettiği de bildirildi.

Semih Bozkuş
18:12 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 19:06 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye ile Romanya arasında kritik bir temas gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konuları ele aldı.

Erdoğan'dan "NATO'nun daha güçlü lidere ihtiyacı var" vurgusu

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için de iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade ettiği de bildirildi.

Iohannis ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun terörle mücadele ile küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında daha güçlü bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini de aktardı.

"İki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerekiyor"

İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Iohannis'in görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti.

Görüşmede Sayın Iohannis’in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti."


Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile ortak basın toplantısında konuştu: Tanzanya ile hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Tanzanya'dan ülkemize 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan "İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Formu bu açıdan önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Romanya Cumhurbaşkanı
#Klaus Iohannis
#Telefon Görüşmesi
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