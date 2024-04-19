Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO için 'daha güçlü lider gerekiyor' mesajı

Türkiye ile Romanya arasında kritik bir temas gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konuları ele aldı.

Erdoğan'dan "NATO'nun daha güçlü lidere ihtiyacı var" vurgusu

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için de iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade ettiği de bildirildi.

Iohannis ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun terörle mücadele ile küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında daha güçlü bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini de aktardı.

"İki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerekiyor"

İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Iohannis'in görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; iki ülkenin üst düzey diyaloğunu artırması gerektiğini, bunun için iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurulmasının yararlı olacağını ifade etti.

Görüşmede Sayın Iohannis’in NATO genel sekreterliği adaylığı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek, İttifak'ın birliğini güçlendirecek, dayanışma ruhunu koruyup zenginleştirecek, NATO'nun savunma ve güvenlik bağlantılı istişarelerdeki asli rolüne öncelik verecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade etti."







