Rus tercüman Oktar örgütü üyesi çıktı ‘Kedi-leaks’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede şüphelilere ‘ siyasal ve askeri casusluk’ suçlaması da dahil 24 ayrı suçlama yöneltildi. Casusluk suçlamasının ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı.

Leyla İzmailova isimli Rus vatandaşının Rusya ile Türkiye Dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde tercümanlık görevinde bulunarak görüşmeleri kelimesi kelimesine örgüte aktardığı ortaya çıktı. İzmailova’nın izine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek ifade veren Ece Koç’un telefonunda incelenen whatsapp mesajlarında rastlandı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖNDERDİ

İzmailova’nın 30 Ocak 2018 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmede tercüman olarak görev yaptığı tespit edildi. İddianameye göre görüşmede alınan siyasi kararları Ece Koç’a tercüme esnasında çevirmediği noktalar da dahil olmak üzere Ece Koç’a whatsapp üzerinden iletti. Koç da aldığı bilgileri Adnan Oktar örgütü yöneticilerine aktardı.

Lavrov ve Çavuşoğlu.

ASTANA GÖRÜŞMESİNİ ÖRGÜTE AKTARDI

İşte o İzmailova’nın Ece Koç’a attığı mesaj, “Rejimciler Zeytin Dalı ve Türkiye ile ilgili çok sert sözler söylüyor. Özür dileyerek çeviriyorum ve bazı sözleri çevirmiyorum ki söyleyemem. Ortak sonuç bildirgesi onaylandı. Özgür Suriye’nin geleceği ile ilgili tüm etnik, dini grupların orantılı şekilde hükümette ve devlet makamlarında yer alacağı hususu Anayasa’ya kaydedilecek. Tüm gruplardan orantılı şekilde PYD, YPG, KCK hariç kişiler yer alacak. Golan tepeleri iade edilecek. PYD toprakları rejim kontrolüne verilecek’ şeklinde mesaj attığı belirlendi. “

‘PUTİN’İN SIRLARINA VAKIF’

İzmailova’nın Mersin Akkuyu Nükleer Santral görüşmeleri çerçevesinde yine tercüme görevi yaptığı ve Ece Koç’a bütün ayrıntıları aktardığı tespit edildi. İddianameye göre İzmailova ayrıca Tina K. İsimli bir kadınla Oktar Babuna arasında Davos’ta gerçekleşen bir görüşmede tercümanlık yaptı. İzmailova attığı mesajda, ‘Misafir edilme isteğini kabul etmesi ilgin. Tina K. İsimli şahıs Rusya Devlet Başkanı Putin’in ikinci eşi ile çok yakın arkadaş. Putin ailesinin birçok özel sırrına vakıf. Rusya adına özel bilgi toplama faaliyetleri de yürütüyor. Bu yüzden kadının Türkiye’ye geliş amacı farklı olabilir’ şeklinde örgüte bilgi notu geçti.

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ÖRGÜTTEN KOPANLARI FETÖ’CÜ DİYE FİŞLEMİŞ

İzmailova’nın ayrıca Rus İstihbaratı’nın ülkedeki FETÖ üyeleri hakkında kendisinden bilgi istediği, Adnan Oktar örgütünden kopan ve Rusya’da yaşayan kişileri FETÖ mensubu olarak bildirdiği ortaya çıktı.

Oktar, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

SAVCILIK DIŞİŞLERİNE SORDU

Savcılık, İzmailova’nın söz konusu görüşmelerde konuşulanların devlet sırrı niteliğinde olup olmadığını Dışişleri Bakanlığı’na sordu. Geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen cevabi yazıda 30 Ocak 2018 Soçi’de yapılan Astana görüşmelerinde devlet sırrı niteliği taşıyan bilgilerin mevcut olmadığı, Akkuyu Nükleer Santrali projesinde sarfedilen sözlerin de ‘subjektif iddia’ olduğu ifade edildi. Savcılık yaptığı değerlendirmede ise yapılan görüşmelere ait içeriklerin sızdırılmasının devletin güvenliğine ve dış ilişkilere zarar tehlikesi doğurduğu ve devlet sırrı kapsamında olduğu tespitinde bulundu.

15 YILDIR ÖRGÜT İÇİNDE

Ece Koç ifadesinde, Leyla İzmailova’nın 15 yıla yakın bir süredir örgüte bağlı olduğunu söyleyerek, “Oktar’la birebir görüşme gerçekleştirirdi. Leyla tercümesini yaptığı görüşmelerin içerikleri hakkında genelde Fatih Menet’e bilgi verirdi.

Kırım görüşmelerinde de tercümanlık yaptı. Verdiği bilgiler üzerine Adnan Oktar yayında Kırım konusundan bahsederek bir de makale yazdı ve yayınlandı” dedi. Öte yandan savcılığın İzmailova hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etme’ suçundan dosyasını ayırdığı ve ayrıca soruşturduğu öğrenildi.