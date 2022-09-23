Rus yolcuların tek çıkış yolu Türkiye oldu: Her gün 100'e yakın uçak geliyor

Türkiye, Avrupa’nın hava sahasını Rusya uçaklarına kapatması sebebiyle Rus yolcuların tek çıkış yolu oldu. Son 5 ayda İstanbul Havalimanı Avrupa’nın bir numaralı aktarma noktası haline geldi. Her gün Rusya’dan Türkiye’ye yaklaşık 100 uçak gelip gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok ülkenin ambargo uygulaması nedeniyle Rus vatandaşların tek çıkış noktası Türkiye oldu. Özellikle Rus lider Vladimir Putin, seferberlik ilanı sonrası Ruslar adeta Türkiye’ye akın ediyor.

HER GÜN 100 SEFER

Moskova’nın Vnukova Havalimanı’nda seferlerdeki artış nedeniyle de büyük yoğunluk yaşanıyor. Ruslar, iki farklı amaç için Türkiye’ye geliyor. Birinci kategoride tatil için gelen Rus yolcular var. Bu yolcular genelde, Antalya veya Bodrum istikametinde uçuyor. İkinci kategoride Türkiye’yi aktarma noktası olarak kullananlar var. Toplam yolcu kapasitesinin yüzde 30’luk bölümünü oluşturan bu ikinci tip yolcular, genelde İstanbul Havalimanı’na geliyor ve aynı gün bağlantılı uçuşlarla üçüncü ülkelere yoluna devam ediyor. Rusya’dan ayrılanların yüzde 85’i Türkiye’ye geriye kalan yüzde 15’i ise Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Mısır, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a gidiyor.

REKLAM

“Beyaz göç” yolu

İstanbul’a gelen Rus vatandaşları da kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Bunlardan ilki Avrupa ülkelerinde tatil yapıp tekrar İstanbul üzerinden ülkesine dönen Rus vatandaşları. Diğeri de Putin’in kısmi seferberlik açıklaması ile Rusya’dan kaçışı seçen “ikinci beyaz göç” yolcuları. Bu yolcular, Rusya’ya geri dönmeyi düşünmüyor.

FOTOĞRAF 17 Rusya’nın Ukrayna savaşını başlattığı 24 Şubat’tan beri Avrupa’da uluslararası hava ulaşımı köklü ve dramatik değişim geçirdi. Batılı ülkelerin Rus yolcu uçaklarına hava sahalarını kapatmasıyla Türkiye rotası yüz binlerce Rus vatandaşı için tek çıkış yolu oldu. Son 5 ayda İstanbul Havalimanı tam anlamıyla Avrupa’nın bir numaralı aktarma noktası haline geldi. Günümüzde Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere Türk şirketleri Rusya’dan Türkiye’ye günde ortalama 85 uçuş gerçekleştiriyor. Hatta Rus tarafı Türkiye’den ağustos sonunda uçuşların günde 100’e çıkarılmasını talep ediyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, Türkiye’ye tek tük sefer yapabilen Rus havayolu şirketleri de hesaba katıldığında Rusya’dan Türkiye’ye her gün 120 civarında uçak gelip gidiyor. Türkiye’ye hava ulaşımı Rus vatandaşları için neredeyse dünyaya açılan bir numaralı pencere haline gelirken yolcu profili de değişim geçirdi. Birinci kategoride tatil için gelen Rus yolcular var. Genelde Antalya veya Bodrum istikametinde uçuyorlar. İkinci kategoride Türkiye’yi aktarma noktası olarak kullananlar var. Toplam yolcu kapasitesinin yüzde 30’luk bölümünü oluşturan bu ikinci tip yolcular genelde İstanbul Havalimanı’na geliyor ve aynı gün bağlantılı uçuşlarla üçüncü ülkelere yoluna devam ediyor. Hava ulaşımında köklü değişimin en dramatik tarafı ise uçak biletleri fiyatı. Moskova’dan veya ikinci büyük şehir St.Petersburg’dan İstanbul’a uçuş İstanbul-New York biletiyle neredeyse eşdeğer. İstanbul aktarmalı pahalı biletler, ikinci bir sektör olarak Rus vatandaşları İstanbul’da günlük ev kiralamaya da teşvik etti. İstanbul’a geldiği gün üçüncü ülkeye uçuş bileti pahalı olduğu için Ruslar bir-iki gün İstanbul’da oyalanmayı tercih ediyor. Şehirde günlük kiralık evleri tutarak uçak biletini ucuzlatma yolunu arıyor. Örneğin Moskova’dan İstanbul üzerinden Roma’ya uçuş bir günde tamamlanması durumunda bilet fiyatı kişi başına bin 300 doları buluyor. İstanbul’da bir iki gün oyalanma durumunda yolcunun 200-300 doları cebinde kalıyor. Transit İstanbul yolcuları da ayrıca iki gruba ayrılıyor.



İlki Avrupa ülkelerinde tatil yapıp Rusya’ya geri dönenler.



İkinci kategori ise Rusya’dan kaçışı seçen “ikinci beyaz göç” yolcuları. Tek yönlü bilet alan bu yolcular, yakın zamanda Rusya’ya geri dönmeyi planlamıyor. Türkiye’yi transit ülke olarak kullanan Rus vatandaşları mart ayından temmuz başına kadar THY bileti almakta da ciddi zorluklarla karşılaştı.



Kredi kartları bloke edildiği ve Rusya’nın çıkardığı “Mir” kartı THY sistemine henüz tanımlanmadığı için bilet satışı ancak nakit para karşılığı yapılabildi.



Ödeme krizi temmuz başında nihai çözüme kavuştu. Rus “Mir” kartının Türkiye’deki sisteme tanımlanmasıyla Ruslar sadece İstanbul, Antalya, Bordum veya Ankara değil üçüncü ülkedeki nihai noktaya kadar biletini kestirir hale geldi. Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılmayan Türkiye, Rus vatandaşlarının dünyaya açılan en önemli durağı haline gelirken bu rolü daha düşük kapasiteyle üstlenen birkaç ülke daha var.



Bunlar sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Mısır, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan. Ancak yedi ülkenin toplamı dünyaya açılan Rus turistin ancak yüzde 15’ini oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 85’i Türkiye üzerinden diğer ülkelere gidiyor. Türkiye Rusların çıkış kapısı oldu: Günde 120 uçak geliyor Ukrayna krizi yüzünden Batı'nın hava sahalarını Rus yolcu uçaklarını kapatması nedeniyle Türkiye neredeyse Rus yolcuların tek çıkış yolu oldu. Rusya'dan günde yaklaşık 120 uçak gelip gidiyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder