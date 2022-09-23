Rus yolcuların tek çıkış yolu Türkiye oldu: Her gün 100'e yakın uçak geliyor

Türkiye, Avrupa’nın hava sahasını Rusya uçaklarına kapatması sebebiyle Rus yolcuların tek çıkış yolu oldu. Son 5 ayda İstanbul Havalimanı Avrupa’nın bir numaralı aktarma noktası haline geldi. Her gün Rusya’dan Türkiye’ye yaklaşık 100 uçak gelip gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok ülkenin ambargo uygulaması nedeniyle Rus vatandaşların tek çıkış noktası Türkiye oldu. Özellikle Rus lider Vladimir Putin, seferberlik ilanı sonrası Ruslar adeta Türkiye’ye akın ediyor.
HER GÜN 100 SEFER
Moskova’nın Vnukova Havalimanı’nda seferlerdeki artış nedeniyle de büyük yoğunluk yaşanıyor. Ruslar, iki farklı amaç için Türkiye’ye geliyor. Birinci kategoride tatil için gelen Rus yolcular var. Bu yolcular genelde, Antalya veya Bodrum istikametinde uçuyor. İkinci kategoride Türkiye’yi aktarma noktası olarak kullananlar var. Toplam yolcu kapasitesinin yüzde 30’luk bölümünü oluşturan bu ikinci tip yolcular, genelde İstanbul Havalimanı’na geliyor ve aynı gün bağlantılı uçuşlarla üçüncü ülkelere yoluna devam ediyor. Rusya’dan ayrılanların yüzde 85’i Türkiye’ye geriye kalan yüzde 15’i ise Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Mısır, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a gidiyor.
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“Beyaz göç” yolu
İstanbul’a gelen Rus vatandaşları da kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Bunlardan ilki Avrupa ülkelerinde tatil yapıp tekrar İstanbul üzerinden ülkesine dönen Rus vatandaşları. Diğeri de Putin’in kısmi seferberlik açıklaması ile Rusya’dan kaçışı seçen “ikinci beyaz göç” yolcuları. Bu yolcular, Rusya’ya geri dönmeyi düşünmüyor.