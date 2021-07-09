Gündem Ruslar PKKlı yeni muhalefet peşinde
İSTANBUL

Ruslar PKK’lı yeni muhalefet peşinde

Suriye’de bir yandan rejimi destekleyen Rusya, diğer yandan ise kendi kontrolünde bir muhalefet oluşturmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl Rusya güdümündeki Halkın İradesi Partisi ile terör örgütü PKK/PYD arasında Moskova’da gerçekleştirilen toplantının bir benzerine imza atıldı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Ruslar PKK’lı yeni muhalefet peşinde
Yusuf Mahli

Rusya’nın “Suriye iç muhalefeti” olarak tanımladığı Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi’nin de katıldığı toplantıda yeni bir muhalif yapılanma başlığı ele alındı. Rusya’nın Türkiye’nin de desteklediği, 130’a yakın ülkenin tanıdığı Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’na (SMDK) alternatif bir yapı kurmak istediği belirtiliyor.

TÜRKİYE İZİN VERMEZ

Rusya’nın hem Esed rejimini desteklediğini, hem de muhalif yapıyı kontrol etmek istediğini belirten SMDK üyesi Yusuf Mahli, şunları kaydetti: “Suriye Halkın İradesi Partisi Başkanı olan Kadri Cemil, Rusya’nın güdümünde. Moskova Platformu adı altında yüksek müzakere heyeti üyesi olarak Cenevre’deki Anayasa görüşmelerine katılıyor. Aynı heyet bir süre önce Fırat’ın doğusunu özerk bölge ilan eden PKK/PYD’nin temsilcileriyle bir araya gelmiş ve anlaşmalar yapmıştı. Rusya ve güdümündeki sözde muhalifler, bu hamlelerle terör gruplarına meşru ve siyasi bir zemin oluşturmaya, masaya oturtmaya çalışıyor. Suriye sorununun çözümünde, Türkiye’nin karşı çıktığı bir grup masaya oturamaz. Türkiye de PKK/YPG’nin siyasi bir aktör olarak masaya oturmasına asla müsaade etmez.”

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