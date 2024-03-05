Rusların ilgisi yoğun: Türkiye’ye beyin göçü

Türkiye, beyin göçü gerçeğini tersine çevirmeyi başardı. Uluslararası teknolojinin ülkemize kazandırılması için geçtiğimiz yıl başlatılan Yetenek Transferi programı ilk meyvelerini verdi. Uzay mühendisliğinden yazılıma, biyologdan kimyagere 284 farklı meslek için Ar-Ge ve tasarım yapma imkan tanıyan programa, 2023 yılı başından bu yana 1702 başvuru alındı.

RUSLAR LİSTE BAŞI

Programa en fazla ilgiyi Ruslar gösterdi. Türkiye’ye gelerek teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına katkı vermek isteyen 1598 kişi arasından 833 tanesi Rus uyruklu oldu. Ülkemizin ekosistemine katkı sağlayıp geliştirecek 1598 kişi ise, Türkiye’deki özel şirketlerde çalışmaya başladı.

YAZILIM BAŞI ÇEKİYOR

Yetenek transferi programında 284 farklı meslek grubundan insan, Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım yapma imkanı bulunuyor. Türkiye’ye gelenler arasında en fazla tercih edilen meslek 440 ile yazılım tasarımcısı oldu. Yazılım tasarımını 377 başvuru ile yazılım geliştirici takip ederken, 144'de yazılım test edicisi başvuru yaptı. Ülkemizdeki teknoloji firmalarına yapılan bu transferler, küresel rekabette farklı milletlerin alışkanlıklarına göre teknolojiyi şekillendirerek, öne çıkma olanağı tanıyor.

TECH-VİSA’DA SON AŞAMA

Türkiye’nin teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yetenekler ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiyi temel alan çalışmaları için yurt dışındaki tekno girişimlere özel davet programın Tech-Visa Türkiye’de son aşamaya gelindi. Yetenek transferinin devamı niteliğinde olan bu projede yeteneklerin yanında tekno girişim firmaları da kapsama alınarak genişletildi. Böylece Türkiye’de çalışmalarını yürütecek firmalar Türkiye’nin teknoloji birikimine katkı sağlayacak ve yatırımlarını Anadolu toprakları içerisinde gerçekleştirecek.

ALAYLILARA ALTIN FIRSAT

Özellikle yazılım ve bilişim alanında üniversite okumadan bu işi gerçekleştiren ve başarılı olan bireyler için de kontenjanlar tanınıyor. Mezuniyet şartı aranmayan alaylı yazılımcılar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkinlik değerlendirilmesi yapılıyor ve buna göre alımlar gerçekleştirilebiliyor. Yapılan görüşmeler, yetkinlik değerlendirmeleri ve gerekli evrak süreçlerinin sonrasında teknoloji konusunda uzman personeli talep eden firma ihtiyaçlarına ve gelen kişinin yetkinliklerine göre çalışanı işe başlatabiliyor.

15 GÜNDE SONUÇ

Uluslararası düzeyde ve teknoloji alanında yetenekli yabancı bireylerin Türk şirketlerine kazandırılması amaçlanan programda çalışma izni süreci, gerekli belgeler ve işlemler 15 gün içerisinde sonuçlan-dırılabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma izinleri başvuru sistemi ve yetenektransferi.gov.tr'den işlemler yapılabiliyor.

EN AZ İKİ BRÜT ASGARİ ÜCRET

Ayrıca internet sitesi sayesinde davet edilebilecek 284 meslek de öğrenilebiliyor. Program ile Türkiye'ye gelen beyinlere taban olarak en az iki brüt asgari ücret verilmesi şartı da gösteriliyor.







