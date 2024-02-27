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Rüşvetçi başkana kınalı kutlama

Şahin Şen
04:00 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 00:36 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İş insanı Yakup Toprak’ın oteline ruhsat için 250 bin dolar rüşvetin 45 bin dolarını alan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, CHP tarafından aday gösterilmedi. Oteline ruhsat verilmeyen ve 45 bin dolar rüşveti Özkan’dan geri alamayan Toprak, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı. Özkan’ın belediye başkan adayı gösterilmemesini kutlayan Toprak, belediye önünde kına dağıtıp, köçek oynattı. İşçilerle birlikte belediyeye gelen iş insanı, "Seni başkan yaptırmadık" sloganları attı. Başkan Özkan'ın rüşvet iddiaları nedeniyle aday gösterilmediğini belirten Toprak’ın avukatı Büşra Büyükdaş, rüşvete konu olan otele ruhsat verilmediğini belirterek, yargı kararını beklediklerini ifade etti.




#Aktüel
#CHP
#Yakup Toprak
#Rüşvet
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