Rusya barış planını değerlendirecek

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken dünyanın umutla beklediği açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Putin, Ukrayna ile barışı değerlendireceklerini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya - Afrika Zirvesi kapsamında Afrika ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu. Daha önce Ukrayna ile görüşen Afrikalı liderler, Putin’e Ukrayna savaşını sona erdirme ve tahıl anlaşmasını yenileme amaçlı barış planlarını sundu. Zirvede konuşan Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, Putin’e “Afrika (barış) girişimi en yakın ilgiyi hak ediyor, hafife alınmamalı” sözleri ile çağrıda bulundu.

AFRİKA’NIN PLANINI BUGÜN TARTIŞACAĞIZ

Nguesso’nun açıklamaları sonrası kürsüye çıkan Putin aylar sonra barış anlaşması için konuştu. Putin, Afrikalı liderlere Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik barış önerilerine saygı duyduğunu ve dikkatle incelediğini söyledi. Afrika devletlerinin, Ukrayna krizinin çözümü için sorumluluk aldığını ve buna saygı duyduğunu kaydeden Putin, “Afrika öncelikli çıkarları dışında görünen sorunların çözümüne yardım etmeye hazırız. Girişimlerinize saygı duyuyor ve dikkatle değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Rus lider “Barış planını bugün tartışacağız” şeklinde konuştu. Rus lider “Tüm anlaşmazlıkların görüşmeler ile çözülmesinde hemfikiriz. Defalarca müzakerelere hazır olduğumuzu söyledik. Ancak karşı tarafın da diyalog kurması gerekiyor” sözleri ile Ukrayna’yı suçladı.

RUSYA’NIN 2 ŞARTI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere ihtimali hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Rus bakan, müzakerelerin başarısı için Batı’nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Batı’nın Rusya Federasyonu’nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti. Lavrov, ikinci olarak, Batı’nın Moskova’ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.

‘Yeni sömürgeciliğe karşı ortak kararlılık’

Rusya lideri Putin, zirvenin sonunda yaptığı açıklamada Rusya ve Afrika’nın yeni sömürgeciliğe karşı ortak kararlılık gösterdiğini belirtti. Putin, “Afrika devletlerinin temsilcileri siyasi irade gösterdiler, bağımsızlıklarını ve ülkemizle işbirliğini geliştirmeye yönelik gerçek ilgilerini gösterdiler. Bunu takdir ediyoruz” ifadesini kullandı. Ticarette Afrika ile ulusal para birimine geçmeyi hedeflediklerini ve kıtaya 2026’ya kadar 1 milyar 200 milyon rublelik geniş çaplı bir yardım programı başlattıklarını kaydeden Putin, şunları söyledi: “Bu belgede, tüm devletlerimizin, evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Şartı’na dayalı, adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasına yönelik bağlılığı yeniden teyit edildi. Yeni sömürgecilik, gayrimeşru yaptırım uygulama pratiğine ve geleneksel ahlaki değerleri baltalama girişimlerine karşı ortak bir kararlılık kaydedildi.”











