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KÜTAHYA

Sabaha karşı başladı: Kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki bin 500 rakımlı Domaniç-İnegöl yolunda sabaha karşı yağmaya başlayan kar, yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Gece fırtına da yola devrilen bir ağaç ise kısa sürede Karayolları ekiplerince yoldan çekildi.

Haber Merkezi İHA
Kar yağışının devam ettiği dağ yolunda Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de sürekli yolu denetliyor.
Kar yağışının devam ettiği dağ yolunda Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de sürekli yolu denetliyor.

Domaniç’te ilk defa bu kadar geciken kar, bölge halkı arasında sevinçle karşılandı. 2021’in gecikmeli kar yağışını gören doğaseverler kendilerini bölgeye attılar. Kar yağışının devam ettiği dağ yolunda Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de sürekli yolu denetliyor. Gece fırtına da yola devrilen bir ağaç ise kısa sürede Karayolları ekiplerince yoldan çekildi.

Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
FOTOĞRAF 7
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Domaniç'te ilk defa bu kadar geciken kar, bölge halkı arasında sevinçle karşılandı.
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2021'in gecikmeli kar yağışını gören doğaseverler kendilerini bölgeye attılar.
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Kar yağışının devam ettiği dağ yolunda Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri de sürekli yolu denetliyor.
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Gece fırtına da yola devrilen bir ağaç ise kısa sürede karayolları ekiplerince yoldan çekildi.
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Kapalı olan dinlenme tesislerinin yolunu açmaya çalışan İlçe Özel İdare ekipleri kara saplanan bir aracı kurtardı.
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Dağdaki hayvanlara yiyecek vermeye, çeşmelerden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise ilk kar selfilerini çektiler.
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Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bin 500 rakımlı Domaniç-İnegöl yolunda sabaha karşı yağmaya başlayan kar, yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Kapalı olan dinlenme tesislerinin yolunu açmaya çalışan İlçe Özel İdare ekipleri kara saplanan bir aracı kurtardı. Dağdaki hayvanlara yiyecek vermeye, çeşmelerden su doldurmaya gelen vatandaşlar ise ilk kar selfilerini çektiler.

Kısa süreliği yağan kar Bolu Dağı’nı beyaza bürüdü
FOTOĞRAF 5
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Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
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Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu.
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Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
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Kar yağışının durduğu Bolu Dağı'nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.
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Kısa süreliği yağan kar Bolu Dağı’nı beyaza bürüdü
Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

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