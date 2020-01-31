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ELAZİĞ

Sadakataşı deprem bölgesinde

Elâzığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Sadakataşı Derneği, bölgeye mobil büfe ve 15 kişilik acil yardım ekibiyle ulaşarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dernek, bölge sakinlerine sıcak yemek ulaştırdı.
Dernek, bölge sakinlerine sıcak yemek ulaştırdı.

Merkez üssü Sivrice olan başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere geniş bir alanda hissedilen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrası Sadakataşı Derneği bölgeye acil yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Mobil büfe Elazığ’da

Depremin gerçekleşmesi ardından, İstanbul’da bulunan Mobil büfe yardım ulaştırmak için bölgeye ulaştı. Depremin yoğun olarak hissedildiği bölgeleri gezen mobil büfe düzenli olarak sıcak yemek ve çay dağıtımları gerçekleştiriyor.

Depremin gerçekleşmesi ardından, İstanbul’da bulunan Mobil büfe yardım ulaştırmak için bölgeye ulaştı. Depremin yoğun olarak hissedildiği bölgeleri gezen mobil büfe düzenli olarak sıcak yemek ve çay dağıtımları gerçekleştiriyor.

Dernek, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdı.

Yardım malzemeleri dağıtımı

Sivrice’de depremden etkilenen ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren ailelere Sadakataşı acil yardım ekipleri tarafından, 1100 battaniye, 90 soba ve çocuklar için bebek bezi, süt ve bebek bisküvisi dağıtımları gerçekleştirildi.

Sivrice’de depremden etkilenen ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren ailelere Sadakataşı acil yardım ekipleri tarafından, 1100 battaniye, 90 soba ve çocuklar için bebek bezi, süt ve bebek bisküvisi dağıtımları gerçekleştirildi.

Küçük kız, görevliden sıcak yemek alıyor.

Sağlık kontrolleri yapılıyor

Derneğin acil yardım ekibi içerisinde bulunan 2 doktor tarafından çadırlarda yaşayan ailelerin düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıyor ve gerekli görülmesi durumunda hastalar hastaneye sevk ediliyorlar.

Derneğin acil yardım ekibi içerisinde bulunan 2 doktor tarafından çadırlarda yaşayan ailelerin düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıyor ve gerekli görülmesi durumunda hastalar hastaneye sevk ediliyorlar.

Çadırlardaki ihtiyaç sahiplerine bebek bezi veriliyor.

Acil ihtiyaç malzemeleri

Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi, çadır, battaniye, soba, yakacak, kışlık kıyafet, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi. Dernek bölgede yaşanan kriz bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.

Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi, çadır, battaniye, soba, yakacak, kışlık kıyafet, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi. Dernek bölgede yaşanan kriz bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.

Bölge sakinlerine battaniye temin edildi.

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