Sadece iki kişinin bareti elinde: Bu fotoğraf dikkat çekti

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi.

ERDOĞAN BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Sağlar'ın açıklamalarına “Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." sözleriyle cevap verdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'ın 'türbanlı hakim' sözlerine sert tepki: Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Tartışmalar sürerken, İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan fotoğraf hakkında onlarca yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki başörtülü iki kişiden özellikle baretlerini çıkarmaları istendiği yorumunu yaptı.

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