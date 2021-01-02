Gündem Sadece iki kişinin bareti elinde Bu fotoğraf dikkat çekti
POLİTİKA

Sadece iki kişinin bareti elinde: Bu fotoğraf dikkat çekti

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti. Sosyal medyada olay olan fotoğraflar için "Fotoğraf için baretler çıkartılmış" yorumları yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
Açılıştaki bu fotoğraf dikkat çekti.
Açılıştaki bu fotoğraf dikkat çekti.

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi.

ERDOĞAN BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Sağlar'ın açıklamalarına “Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor." sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'ın 'türbanlı hakim' sözlerine sert tepki: Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'ın 'türbanlı hakim' sözlerine sert tepki: Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Tartışmalar sürerken, İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki iki başörtülü kişinin baret takmamaları dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan fotoğraf hakkında onlarca yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki başörtülü iki kişiden özellikle baretlerini çıkarmaları istendiği yorumunu yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı
OYNAT 04:11
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı
CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlar'a tepki gösterip 'Hakim başörtülü olursa adaletsiz olurmuş! Hayır kardeşim ben ne giydiğine bakmam' dedi. Ancak Sağlar hakkında disiplin süreci başlatmadı. CHP liderinin 2010 yılında başörtülüler hakkında yaptığı 'Başörtülüler belki açacak başını? Devletin kuralları vardır, hakimin savcının kıyafeti bellidir' açıklaması yeniden gündemde.

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