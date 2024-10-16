Sadık Battal’a veda

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi, yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçiren Battal, 61 yaşında vefat etti. Dün öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Manisa Akhisar'a uğurlandı. Battal’ın cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Ahmet Emre Bilgili, Erkan Mumcu, Selahattin Yusuf, İbrahim Kiras, Yusuf Ziya Cömert, Gökhan Özcan, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Hasan Öztürk, Cengiz Er başta olmak üzere medya yöneticileri, yazarlar ve sevenleri katıldı.





İYİ ZAMANLARIN SEMBOLÜYDÜ

Birçok belgesele imza atan Battal, en son gazetemiz çizeri Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" belgeselini çekmişti. Cenaze törenine katılan Aycın, “Adı Sadık’tı, kendi sadıktı. Rabbim rahmetler yağdırsın inşallah. Hatırası aziz olsun” dedi. Cenaze törenine katılan Battal’ın yakın dostlarından yazar Hakan Albayrak, “Sadık benim otuz beş yıllık dostum. Hanımım Sadık için ‘O iyi zamanların sembolü’ der. Hakkında çok şey söyleyebilirim ama şu an içimden sadece şunu söylemek geliyor: Çok güzel Allah derdi. Allah Allah diyerek yaşadı, Allah Allah diyerek öldü. Allah'ın rahmeti üzerine olsun” cümlelerini kurdu. Yazar Cemal Şakar, Battal’ın yazdıkları ve çektikleriyle bir irfan bıraktığını, “Sadık her şeye aşkla baktı. Aşk gözüyle baktı. Sinema onun nazarında aşkın hem de aşkınlığın diliydi. Ömrü o aşkla geçti” sözleriyle ifade etti.





EVİNİ GAZZELİ AİLEYE AÇMIŞTI

Gazeteci ve yazar Süleyman Gündüz de son ana kadar hakikati sinemaya aktarma çabasında olan Sadık Battal için şu ifadeleri kullandı: “Hz. Hüseyin'den Andrey Tarkovski'ye kadar hikmetli bir dünyayı içselleştirip, hakikat iklimi arayışında olan, o arayışı da bütün insanlığa görsel olarak sunmaya çalışan bir şahsiyetti.” Şair Alper Gencer ise son zamanlarında evini Gazzeli bir aileye açtığını belirterek şunları aktardı: “Kafasını yoksuldan başka bir şeye takmayan, yetimin peşinde güce sırtını dönmüş, kimseye eyvallahı olmayan, Allah'tan başka kimseden korkmayan, bu toprağın sevdalısı bir insandı.”











