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Örümcek Adam'dan Gazze çıkışı

Örümcek Adam'dan Gazze çıkışı

04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Andrew Garfield
Andrew Garfield

Örümcek Adam (Spider-Man) film serisinin başrol oyuncularından Andrew Garfield, katıldığı bir YouTube programında Gazze’deki soykırımı konuştu. Garfield, sunucunun, “Senden önemli ne olabilir ki şu an için” sorusuna “Enerjimizi önemli bir şeye yöneltmeliyiz, Gazze’deki Filistinliler gibi. Yüreğimizi, enerjimizi onlara harcamalıyız” yanıtını verdi. Soykırıma maruz kalan insanların seçim şansı olmadığını vurgulayan aktör, “Dünyanın dehşetleri altında ezilen, acı çeken onurluca yaşamaya çalışan insanlara odaklanmalıyız” dedi.


Cumhuriyet’in 101. yaşına özel konser

Koton Cumhuriyet Korosu ve Candan Erçetin, 29 Ekim’de 101. yaşına girecek Cumhuriyetimiz için konser verecek. “Biz Cumhuriyetin Sesini Seviyoruz” sloganıyla düzenlenecek konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkı ve marşlar seslendirilecek. Zorlu PSM Turkcell Sahnesindeki konser 20.30’da başlayacak.





#toplum
#gazze
#sanat
#aktüel

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