Örümcek Adam'dan Gazze çıkışı

"Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi. Yarışma kapsamında "And Next Year When Spring" filmiyle yönetmen Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand birinci, "The Premiere" ile yönetmen Toma Waszarow ikinci, "Yaren" filmiyle yönetmeni Mehmet Ali Poyraz ise üçüncü oldu. Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, festivalde Afyonlularla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu şehrin sinemaya olan ilgisi, festivaldeki kalabalık gerçekten beni çok etkiledi. Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum." dedi.