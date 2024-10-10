Toplumun sıkıntılarına yol haritası

Hat eserleri sergileri ve hat takvimi projesiyle on yıldır sanat severlerle buluşan Albayrak Grubu, “Ruha Şifa” isimli yeni sergisini dün açtı. 10 Ekim Ruh Sağlığı günü kapsamında Ruh Sağlığı Derneği işbirliğinde düzenlenen “Bu da Geçer Ya Hu: Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi” Boğaziçi Üniversitesi’nde yarına kadar görülebilecek. Sergide yer alan 24 hüsnühat eserini, psikolojik şifanın yollarını arama amacıyla ziyaretçilerine sunuyor. Yapan kadar izleyeni de tefekkür ve güzel düşüncelere sevk eden hat eserleri ayet, hadis ve güzel sözlerden oluşuyor. 10 sanatçının çalışmalarının bulunduğu Tevbe Suresi 40. ayet “Üzülme Allah bizimle beraberdir”, “Eyvallah”, “Bu da Geçer Ya Hu” sergilenen eserlerden sadece birkaçı.





UNUTTUĞUMUZ MANAYI HATIRLATIYOR

Sergide eseri yer alan hattat ve psikolojik danışman Faruk Eratlı, hat sanatının ilhamını Kur’an-ı Kerim’den aldığını söyleyerek gören gözler için sanat zevki sunduğunu ifade etti. Hüsnühattın sadece göze değil akla, kalbe ve ruha da hitap ettiğine işaret eden Eratlı şunları söyledi: “Ruha Şifa sergimizin konseptini oluştururken, maddenin önemsenip manayı kaybetmek üzer olduğumuz şu günlerde; günümüz insanının, hayatın hercümerci içinde neye sahip olduğu ve neyi yeniden hatırlaması gerektiği fikrinden yola çıktık. Eğer insanımız kendi değerlerine sahip çıkmayı başarırsa, bu kutsal mirasın, zamanın ruhuna şifa olacağının fark edeceğine inandık. Sergimizi gezenlerde de bu duyguların oluşacağı kanaatindeyiz.”

Eratlı, sanatın ruha dinginlik verdiği ve insanı dünyanın karmaşa ve stresinden uzaklaştırdığına değinerek hem onarıcı hem de önleyici bir faaliyet olduğunun altını çizdi. Hattat, “Ruha şifa, aslında Allah’ın ayetleri. Biz o ayetlere ve onu destekleyen hadis ve kelam-ı kibarlara sanatsal olarak dikkat çekiyoruz. Bir toplum özüne dönerek Kur’ân’a yönelirse, içinde bulunduğu sıkıntıları aşabilecek gücü ve yol haritasını bulabilir. Aslında şifayı Allah’ın kelamındaki manada arıyoruz. Sanat bunu fark etmemizi sağlayan bir araç sadece. Hat sanatı danışanlara uygulanacak bir terapötik yöntemden ziyade hat sanatına gönül verenlerin istifade edebileceği kazanımları içinde barındırıyor. Bunu henüz bir terapi yöntemi olarak kullanmıyoruz fakat gönül verenlerin tecrübelerinden öğreniyoruz” diye konuştu.





YASLI GÖNÜLLERE DEVA

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül ise yaralanmış ve sıkışmış ruhlara, gelenekten aldıkları ilhamla bir teselli ve şifa aradıklarını ifade etti. Akgül şunları söyledi: “Gönlümüzün yasta olduğu bu zor zamanlarda, ruhlarımıza anlamlı hissettirecek sergimiz sizleri bir yolculuğa davet ediyor. Sanatın ve uğraşının insan ruhuna iyi geldiğini biliyoruz. Hat sanatı da sanatta veya herhangi anlamlı bir uğraşı da insan ruhuna iyi gelir. Hat yazısına hattatın niyeti, duyguları ve saflığı sirayet eder. Eserlerimiz, ruhlara şifa veren ibarelerden seçildi. Sergimiz bu yönüyle çizgi anlamından ziyade hattatın niyeti ve yazdığının anlamı bakımından ruha şifa... Gezenlerin de ruhuna şifa olmasını ve tesir etmesini temenni ediyoruz.” Yarın sona erecek sergi 09.00-22.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Özger Arnas Salonunda (Kırmızı Salon) ziyaret edilebilir.















