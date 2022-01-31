Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheliye ek gözaltı süresi

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi geçen cumartesi günü polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin gözaltı süresinin uzatılması için bugün adliyeye sevk edildi.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı
İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
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İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.<br>
Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.<br>
\"ACIMIZ BÜYÜK\"<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.
Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, \"Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok\" diye konuştu. <br>
\"ÇOK ERKEN GİTTİ\"<br><br>Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, \"Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim\" diyerek gözyaşı döktü.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim
İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.