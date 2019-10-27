Gündem Safitürkün katilini evinde saklamış
DİYARBAKIR

Safitürk’ün katilini evinde saklamış

22 Ekim’de tutuklanan HDP’li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer’in mavi ve gri kategoride aranan 2 PKK’lı teröriste yardım ettiği ortaya çıktı. Mavi kategoride aranan “Eylül Ergani” kod adlı Murat Üçer, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği saldırıyı düzenleyenler arasında bulunuyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Rojda Nazlıer
Rojda Nazlıer

İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 22 Ekim’de tutuklanan HDP’li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer’in, PKK’lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği ortaya çıktı. Teslim olan ‘Zerdeşt’ kod adlı terörist E.T.’nin ifadesinin ardından gözaltına alınan HDP’li Nazlıer’in, 6 Haziran 2016’da terör örgütünün Ape Musa kampından gelen 5 teröristi karşıladığı öğrenildi. Nazlıer’in evinde sakladığı teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede aranan ‘Eylül Ergani’ kod adlı Murat Üçer ile 300 bin TL ödülle gri listede aranan ve polis memuru Nazım Tuncer’i şehit eden ‘Botan’ kod adlı Veli Taşkıran’ın da bulunduğu belirlendi.

Veli Taşkıran - Murat Üçer

***

Muhammed Fatih Safitürk

***

Nazım Tuncer

PKK’LILARA SIĞINAK KAZMIŞ

Teröristlerin yaşam malzemesi temin etmesi için liste verdiği Rojda Nazlıer’in, “Babam cezaevine girdi, ama ben buradayım. Merak etmeyin ben sizinle ilgileneceğim. Her zaman gelip gidebilirsiniz” dediği öğrenildi. Nazlıer’in ayarladığı minibüsle başka bir terör kampına nakledilen teröristlerden Murat Üçer, Derik Kaymakamı Safitürk’ün şehit edilmesi dahil 6 ayrı saldırı düzenledi. Üçer ve Taşkıran, 1 Şubat 2018’de Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlen operasyonda öldürüldü. İtirafçı E.T.’nin HDP’li Rojda Nazlıer’le ilgili verdiği ifadede şu bilgiler de yer aldı: “Dağ kadrosundaki teröristleri evinde barındırıyordu. Hatta dağ kadrosundan gelen kadın teröristler evinde yıkanıp geri gidiyorlardı. Örgütün lojistik ihtiyaçlarını karşılardı. 2016 Ekim ayında, Lice’ye bağlı Şenlikköy Yücetepe bölgesinde birlikte sığınak kazdık. Rojda, kadın teröristlerin çok yakın arkadaşıydı.”

  • Tüm aile PKK’lı
  • 2012 yılında PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza alan HDP’li Rojda Nazlıer’in ailesi de PKK’lı. Terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olan ‘Ape’ kod adlı baba Adem Nazlıer’in, hapse girmeden önce kendine ait araçla yaralı bir teröristi PKK’lı Murat Üçer’le birlikte örgüt kampına götürdüğü tespit edildi. Nazlıer’in iki kardeşinin de PKK’nın dağ kadrosunda bulunduğu, sabotaj eğitimi alan kardeşlerinden birinin Lice kırsalındaki sığınakta bomba hazırlarken meydana gelen patlamada öldüğü belirtildi.

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