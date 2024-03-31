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Sağlık Bakanı Koca: Demokraside seçen seçilenden üstündür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı. Bakan Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür" dedi.

16:03 - 31/03/2024 Pazar
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Bakan Koca, eşi Hale ve oğlu Abdülaziz Emir ile oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Burada bir süre sıra bekleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Koca, ailesiyle 3305 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Koca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir hak olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside, seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum."

Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Geneli 31 Mart 2024: Son Dakika Canlı Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidildi. 32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladılar, kalan illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 206 bin 845 sandıkta oy kullanacak. Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte 30 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere, belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli olacak. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla Türkiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024, adayların ve partilerin oy oranları, büyükşehir, il ve ilçe yerel seçim sonuçları canlı, anlık ve hızlı bir şekilde Yenişafak seçim sayfamız üzerinden öğrenilecek. Son dakika canlı seçim sonuçları için linki tıklayabilirsiniz.


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