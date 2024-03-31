Sağlık Bakanı Koca: Demokraside seçen seçilenden üstündür

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidildi. 32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladılar, kalan illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 206 bin 845 sandıkta oy kullanacak. Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte 30 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere, belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli olacak. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla Türkiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024, adayların ve partilerin oy oranları, büyükşehir, il ve ilçe yerel seçim sonuçları canlı, anlık ve hızlı bir şekilde Yenişafak seçim sayfamız üzerinden öğrenilecek. Son dakika canlı seçim sonuçları için linki tıklayabilirsiniz.