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Gündem Sağlık Bakanı Koca, enkaz altından çıkarılan İnci Okana müdahale anının görüntülerini paylaştı
İZMİR

Sağlık Bakanı Koca, enkaz altından çıkarılan İnci Okan'a müdahale anının görüntülerini paylaştı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Koca, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaralı olarak çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a müdahale anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca, enkazdan kurtarılan İnci'yi paylaştı.
Bakan Koca, enkazdan kurtarılan İnci'yi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UMKE personeli Edanur Doğan'ın, enkaz altında ulaşılan İnci Okan'a yönelik, "Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor" ifadesine yer verdi.

  • Koca'nın paylaştığı, enkaz altındaki İnci Okan'a müdahalenin yer aldığı videoda, Edanur Doğan'ın Okan'ı "Annene çok benziyorsun, dışarıda annenle konuştum. Seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın. Hiç korkma, korkacak hiçbir şey yok" sözleriyle teskin ettiği ve genç kızın elini tuttuğu anların görüntüleri yer aldı.

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