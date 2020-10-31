Sağlık Bakanı Koca, enkaz altından çıkarılan İnci Okan'a müdahale anının görüntülerini paylaştı

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Bakan Pakdemirli enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti: Nikah şahidi olacağım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Hasyılmaz'ın düğününe kendisini davet ettiğini aktaran Pakdemirli, "İnşallah ben de programımı ayarlayıp nikah şahitleri olmaya gayret göstereceğim" diye konuştu.