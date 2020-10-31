Sağlık Bakanı Koca İzmir'deki son bilançoyu açıkladı: 28 can kaybımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Enkaz altında kalan İnci ve köpeği Fıstık böyle kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı. BiP'te paylaş

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