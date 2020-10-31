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Gündem Sağlık Bakanı Koca İzmirdeki son bilançoyu açıkladı 28 can kaybımız var
İZMİR

Sağlık Bakanı Koca İzmir'deki son bilançoyu açıkladı: 28 can kaybımız var

İzmir'deki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

  • Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:
  • "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız" ifadelerini kullandı.

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