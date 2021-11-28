Sağlık Bakanı Koca'dan Akşener’in Kovid-19 siyasetine açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener’in “Sayın Bakan, Avrupa’nın Kovid’li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?” paylaşımını cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener’in “Sayın Bakan, Avrupa’nın Kovid’li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?” paylaşımını cevap verdi.
“Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı.”