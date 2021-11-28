Gündem Sağlık Bakanı Kocadan Akşenerin Kovid-19 siyasetine açıklama
ANKARA

Sağlık Bakanı Koca'dan Akşener’in Kovid-19 siyasetine açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener’in “Sayın Bakan, Avrupa’nın Kovid’li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?” paylaşımını cevap verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Kocadan Akşener’in Kovid-19 siyasetine açıklama ​
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meral Akşener’in “Sayın Bakan, Avrupa’nın Kovid’li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?” paylaşımını cevap verdi.

Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesine tepki gösteren CHP'lilere: Sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz
OYNAT 01:00
Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesine tepki gösteren CHP'lilere: Sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı sunumu öncesinde yerli aşı müjdesini verdi.

Bakan Koca, TURKOVAC'ın bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat ettiğini belirtti. O sırada CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun tepkisi sonrası Koca, 'Türkiye'ye ve Türk bilim insanlarına güvenin. Bugün sevinmenizi beklerdim. Anlıyorum ki üzülüyorsunuz.' ifadelerini kullandı

Koca, şunları kaydetti:

  • “Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı.”
Korkutan sakatlık

Korkutan sakatlık

Dördüncü golde sakatlanan Mert Günok hastaneye kaldırıldı.
GZT GiresunsporBeşiktaşa fark attı

GZT Giresunspor
Beşiktaş'a fark attı

Siyah beyazlılar, ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor.
CHPde adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

GZT Giresunspor Teknik Direktörü ​Hakan Keleş'ten dördüncü gol itirafı.

Bakan Koca, ​Türkiye'nin 27 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı
Dünya

Türkmenistan ile ticaret hedefi 5 milyar dolar: 9 maddelik ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da mevkidaşı Berdimuhammedov ile ortak anlaşmalara imza attı. Erdoğan “Türkmenistan’la ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi için gittiği Aşkabat’ta “Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor. Kardeş Türkmenistan’la zemini daha da güçlendiriyoruz. Anlaşmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.
Arnavutluk Kosova ile birleşiyor
Dünya

Arnavutluk Kosova ile birleşiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘Büyük Arnavutluk mümkün’ çıkışının ardından şimdi de Kosova ile birleşmek için yapılacak bir referandumda ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Elbasan’da Arnavutluk ile Kosova’nın 7’nci görüşmesinde, iki ülke arasında 14 anlaşma imzalandı. Bu çerçevede sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi
Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı
Gündem

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı 55 bini aştı

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA’ların savunma sanayiinde gösterdiği performans, bu alana ilgiyi artırdı. Eylül ayı itibarıyla İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı rekor kırarak 567 bin 65’e, kayıtlı drone sayısı 55 bin 725’e yükseldi. İHA eğitimi veren kuruluşların sayısı ise 54’e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.