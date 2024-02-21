Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kılavuz hakkında bir açıklama yaptı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman 2024? Kontenjan sayısı ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son bilgiler....