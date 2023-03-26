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Sağlık ocağından konfeksiyona ne ararsan var

Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü yaşama merkezlerinde sağlık ocağı, kuaför, çamaşırhane, aşevi, sosyal market ve giyim, mescit ve spor salonları bulunuyor. Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için sınava hazırlık kursları dahi var.

Ali Kürşat Büyükada
Abdullah Sarica
04:00 . 26/03/2023 الأحد
Yeni Şafak
Konteyner kentlerde, Ramazan ayının gelmesiyle yaşam 24 saate yayıldı.

Konteyner kentlerde, Ramazan ayının gelmesiyle yaşam 24 saate yayıldı.

6 Şubat depremlerinin harabeye çevirdiği bölgede enkaz kaldırma, çadır-konteyner gibi geçici barınma merkezleri kurma, kalıcı konut inşaatlarının neden olduğu hareketliliğe Ramazan trafiği de eklendi. Depremlerinde evleri yerle bir olan depremzedeler, sığındıkları konteyner kentlerde temelleri atılmaya başlanan kalıcı konutları bekliyor. Konteyner kentlerde, Ramazan ayının gelmesiyle yaşam 24 saate yayılmış durumda. İftar çadırlarında hazırlıklar tüm güne yayılırken hareketlilik iftar ve sahur saatlerinde zirve yapıyor.

EVİME GİRER GİBİ

Bu adreslerden biri de Karacasu konteyner kenti. Elektrik ve su tesisatları kurulu evlerde kalan vatandaşlara, barınmanın yanı sıra sağlık, giyim, gıda, psikososyal ve eğitim gibi destekler veriliyor.

Depremzede Hatice Karakaya, “Buraya yalnızca kıyafetlerimizi alıp geldik. Buradaki her şey sıfır bir şekilde paketliydi. İlk biz açtık. Kendi evime giriyormuş gibi rahat ettim” diyor. Remzi Doğan ise “E-Devlet üzerinden başvuruyu yaptıktan 12 saat sonra beni aradılar, 24 saat sonra da beni konteyner evime yerleştirdiler. Keyfi harcamalar hariç cebinizden bir kuruş para çıkmıyor. Üstümdeki kıyafetten, evdeki erzaka kadar her şeyi sosyal marketlerden aldım” dedi.

Onikişubat ilçesindeki kurulan Karacasu konteyner kenti 5 etaptan oluşuyor ve toplamda 1364 konteyner ev bulunuyor. Bunlardan 674’ünde yaklaşık 3 bin 500 aile barınıyor. Geri kalan evlerin alt yapı çalışmaları tamamlandı, iç dizaynıyla ilgili çalışmalar sürüyor.



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