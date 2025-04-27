Sağlık turizminde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni iş birliklerini geliştirmek için Edirne'de "Balkan Sağlık İş Forumu" düzenledi. Forumda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Bugün Türkiye olarak sağlık tesis alt yapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Türkiye’de yurt dışından çok sayıda yabancı hasta, Avrupa’dan, Amerika’dan Ortadoğu’dan ve Asya’dan Türkiye’ye gelip sağlık hizmetini Türkiye’de alıyorlar” diye konuştu.





HEDEF YÜKSELTTİK

“HealthTürkiye” markasıyla yürütülen sağlık turizmi faaliyetleri ile önceki yıllarda 3 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaşıldığını hatırlatan Memişoğlu, "Bu alanda daha etkin olabilmek için, tüm sektörü kapsayacak ve sağlık turizminin koordinasyonunu sağlayacak şekilde Bakanlığımızın bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ.’yi (USHAŞ) yeniden yapılandırıyoruz. Türkiye’de sağlık sektöründeki tüm paydaşlarımızı, USHAŞ aracılığıyla uluslararası alanda tanıtıyoruz ve kamu-özel tüm sağlık tesislerimizin sundukları hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Özellikle, sağlıklı yaşam, geriatri, termal turizmi gibi alanlarda atmakta olduğumuz yeni adımlarla birlikte inşallah önümüzdeki dört yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





TAKİP EDİLECEK

‘Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri anlatan Bakan Memişoğlu, “Bundan böyle Türkiye’de Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak. Yurt dışından gelen hastalar da aldıkları sağlık hizmetini bu portal üzerinden görüntüleyebilecek” dedi. Memişoğlu, yönetmelikteki değişiklik ile sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılmasını zorunlu tuttuklarını belirtti. Memişoğlu, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm aracı kuruluşların ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibinin USHAŞ aracılığıyla titiz bir şekilde takip edileceği vurguladı.



